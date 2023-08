Skandaliczna grafika. Jak komisarz Borell i jego służba zewnętrazna UE widzą nasz kontynent?

REKLAMA

Unia Europejska zaprasza „młodzież z całego świata” do uczczenia” 75. rocznicy powstania Deklaracji Praw Człowieka. Idea ładna, z tym, że „zaproszenie” jest opatrzone grafiką, która nie pozostawia wątpliwości, jaką Europę szykuje nam Bruksela.

„Zaproszenie” wysłała służba zewnętrzna Unii Europejskiej, czyli pomocnicze ciało dyplomatyczne komisarza Josepa Borrella. Służba ta została powołana przez Traktat lizboński i wydaje się, że opanowali ją zwolennicy „multi-kulti”. „Wielokulturowość”, mieszanie ras, religii ma stworzyć nowy kontynent.

Tym razem z okazji 75. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, UE zaprosiła „młodzież z całego świata do zjednoczenia się i wykorzystania swoich sieci kontaktów, aby uczcić ten historyczny kamień milowy w dziedzinie praw człowieka”. Towarzyszy temu układanie puzzli.

Projekt o nazwie „Nasz głos, nasza przyszłość” jest ilustrowany przez ludzi pochodzących z różnych kontynentów, w tym kobiety w islamskich strojach, ale też „flagi” LGBT. W uzasadnieniu czytamy, że „służby dyplomatyczne Unii Europejskiej za pośrednictwem swoich globalnych kanałów zapewnią widoczność i wzmacniają głosy młodych aktywistów, którzy stają w obronie sprawiedliwości i ochrony praw człowieka”.

Wsparcie dla LGBT specjalnie nie dziwi, dla islamskich chust, jeszcze dziwi odrobinę. Zresztą to nie pierwszy raz, kiedy Unia Europejska przedstawia w swojej propagandzie zawoalowane kobiety. Ostatnio miało to miejsce także 22 czerwca podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE2023), czy w brukselskiej reklamie promocji zdrowia psychicznego.

Today, we invite youth from the four corners of the world to drive global change.#OurVoiceOurFuture gives youth a global platform to speak up for their own future.

Ready to join hands?

Share your inspiring stories! Check out how⤵️https://t.co/Vc7Yy7s7KT pic.twitter.com/oQSg8A3YmZ

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 12, 2023