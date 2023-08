W Berlinie próbowano podpalić pomnik upamiętniającym gejów jako ofiary nazizmu

REKLAMA

Nieznany osobnik rzucił płonący przedmiot w kierunku pomnika. Ten się nie zapalił. Chodziło o berliński pomnik upamiętniający homoseksualistów „prześladowanych przez nazistów”. Pomnik został też podobno oblepiony „homofobicznymi” plakatami.

We wtorek 15 sierpnia o incydencie poinformowała niemiecka policja, która wszczęła śledztwo. Do aktu wandalizmu miało dojść jeszcze w sobotę 12 wieczorem. Policja potwierdziła teraz informacje kolportowane przez federację gejów i lesbijek z Berlina.

Podano także, że ten sam osobnik umieścił na pomniku plakaty, na których wypisano wersety ze Starego Testamentu, które mówią o kamieniowaniu „mężczyzny spółkującego z innym mężczyzną”.

Tzw. pomnik „Różowych Trójkątów”, ma upamiętniać homoseksualistów deportowanych do obozów. Został odsłonięty w maju 2008 roku i znajduje się w samym centrum Berlina, niedaleko pomnika Holokaustu i pomnika ku czci pomordowanych w III Rzeszy Romów. Pomnik gejów stoi w parku Tiergarten, bardzo blisko Bramy Brandenburskiej.

To pięciometrowy betonowy sześcian z okienkiem, w którym widać film przedstawiający pocałunek dwóch mężczyzn. Organizacje LGBT wyliczają, że w czasach rządów Adolfa Hitlera prześladowano około 50 000 homoseksualistów na podstawie artykułu kodeksu karnego uchylonego dopiero w…. 1969 r. Homoseksualizm został całkowicie zdekryminalizowany w Niemczech dopiero od 1994 r., ale jak to z tym narodem bywa, wahadło poszło w przeciwną skrajność.

Według szacunków od 5 do 15 tysięcy homoseksualistów zostało deportowanych do obozów koncentracyjnych. Oznaczano ich tam „różowymi trójkątami” i stąd pomysł na projekt pomnika. Trzeba jednak pamiętać, że homoseksualizm kwitł np. w ramach kultu męskości także w czasach nazizmu, a taką orientację prezentował np. Ernst Röhm, czołowy działacz Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP), a także założyciel i dowódca Sturmabteilung (SA), jeden z najbliższych i najważniejszych współpracowników Adolfa Hitlera do czasu śmierci rozgrywkach partyjnych.

