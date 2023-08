Holandia w „łagodnej” recesji

REKLAMA

Gospodarka Niderlandów popadła w recesję. Przyczynił się do tego znaczny wzrost importu i spadek eksportu. Holenderski centralny urząd statystyczny (CBS) ocenił, że gospodarka kraju skurczyła się o 0,3% w pierwszym kwartale 2023 r., w drugim o 0,4%.

Recesja ma w tym roku miejsce w Holandii drugi kwartał z rzędu, chociaż dotyczy to „pierwszych szacunków” i jest uznane za „recesję łagodną”. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny w środę 16 sierpnia. W sumie to już jednak czwarty kwartał pod rząd, kiedy gospodarka kraju nie rośnie.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku spadek wynosił 0,3 proc., na półrocze recesja wyniosła 0,4 proc. Komunikat CBS mówi, że przyczynił się do tego także spadek konsumpcji i zakupów. Jak zwykle oszczędni Holendrzy zareagowali na inflację ograniczaniem wydatków. Największy spadek zakupów dotyczył branży meblarskiej i odzieżowej. Zwiększenie wydatków odnotowano tylko w sektorach kultury i rekreacji.

CBS zwrócił uwagę na pogorszenie sytuacji na rynku pracy i produkcji, do czego przyczynił się ujemny bilnas handlu zagranicznego. Spadek eksportu dotyczy w szczególności holenderskiego przemysłu chemicznego. Zgodnie z najpowszechniejszą definicją oznacza to, że gospodarka Holandii jest w recesji – oceniał sytuację główny ekonomista CBS Peter Hein van Mullingen.

Zdaniem Petera Heina Van Mullingena spadek ten nie przekłada się jeszcze na znaczne pogorszenie sytuacji na holenderskim rynku pracy. Zauważył, że po epoce Covida-19, „gospodarka holenderska szybko i silnie się ożywiła, ale od około roku nastąpiło zjawisko odwrotne”. Wskazał też, że „recesja w Holandii jest uderzająca w porównaniu z rozwojem gospodarczym krajów sąsiednich”.

We Francji i Belgii gospodarka wzrosła odpowiednio o 0,5 i 0,2% w drugim kwartale. Średnio PKB w całej Unii Europejskiej (UE) pozostało na tym samym poziomie co w pierwszym kwartale. Dodajmy, że inflacja w czerwcu wyniosła w Holandii licząc rok do roku 5,7%.

Źródło: AFP