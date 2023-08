Janusz Korwin-Mikke: „To może my zapytajmy PiS”

REKLAMA

Poseł Konfederacji, prezes-założyciel partii Nowa Nadzieja, Janusz Korwin-Mikke przedstawił na portalu X (Twitter) listę pytań do Prawa i Sprawiedliwości.

„Skoro PiS ostatnio lubi tak pytać Polaków, to może my zapytajmy PiS” – napisał Korwin-Mikke. Przypomnijmy, iż w ostatnich dniach politycy PiS przedstawiali w mediach społecznościowych pytania referendalne, na które Polacy mają odpowiedzieć 15 października.

REKLAMA

Ostatecznie lista pytań, jakie znalazły się we wniosku o zarządzenie referendum, który złożył premier do marszałek Sejmu, będą brzmiały nieco inaczej, niż wcześniej informowano. We wniosku zawarto cztery pytania.

Pytania referendalne

Pierwsze brzmi: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”.

Drugie: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”.

Trzecie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”.

Czwarte: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Z kolei swoje pytania do PiS-u zaprezentował poseł Korwin-Mikke. W swoich mediach społecznościowych wymienił pięć pytań: „Czy Morawiecki był agentem Stasi?”; „Gdzie jest kasa z respiratorów?”; „Dlaczego Sasin jeszcze nie gnije w lochu?”; „Kto odpowie za inflację w Polsce?”; „Co Niedzielski robi jeszcze na wolności?”.

Skoro PiS ostatnio lubi tak pytać Polaków, to może my zapytajmy PiS: ⛔️Czy Morawiecki był agentem Stasi?

⛔️Gdzie jest kasa z respiratorów?

⛔️Dlaczego Sasin jeszcze nie gnije w lochu?

⛔️Kto odpowie za inflację w Polsce?

⛔️Co Niedzielski robi jeszcze na wolności? — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) August 16, 2023