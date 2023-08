Kosiniak-Kamysz: „W razie czego biorę stuprocentową odpowiedzialność”

REKLAMA

Tylko nasze trzecie miejsce w wyborach da gwarancję odsunięcia PiS od władzy – ocenił w wywiadzie dla „Super Expressu” szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pytany, jak współpracuje mu się z liderem Polski 2050 Szymonem Hołownią, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 mają różną historię. – My jesteśmy najstarsi, oni są najmłodsi. My podkreślamy tradycję, oni akcentują nowoczesność. I to wszystko się ładnie spina – ocenił.

– Współpraca indywidualna między mną a Szymonem Hołownią od dawna układa się dobrze, docieramy się jako środowiska polityczne. Czasami między nami są trudne i twarde rozmowy, ale jak pokazał ostatni czas, nawet z kryzysu potrafimy wyjść wzmocnieni – dodał.

Pytany, czy wyobraża sobie po wyborach współpracę z PIS, lider ludowców stwierdził, że nie. – I nie będzie żadnej koalicji PSL z PIS po wyborach. Odrzucamy zaloty partii władzy w tej sprawie. Nie będzie żadnego rządu PiS z PSL, z Trzecią Drogą – powiedział.

Odnosząc się zaś do uwagi, czy jeśli komitet w wyborach nie przekroczy progu wyborczego, to odejdzie z funkcji prezesa PSL, odpowiedział: „dostaniemy 8 proc., a nawet więcej”. – Ale w razie czego biorę stuprocentową odpowiedzialność za wynik – dodał Kosiniak-Kamysz.