Nie żyje aktor znany z „Gry o Tron”. Miał tylko 36 lat [FOTO]

Nie żyje Darren Kent. Aktor był znany z roli w serialu „Gra o tron”. Miał tylko 36 lat.

O śmierci aktora, która nastąpiła 11 sierpnia 2023 roku, poinformowała jego agencja Carey Dodd Associates. „Z głębokim smutkiem musimy wam powiedzieć, że nasz drogi przyjaciel i klient Darren Kent odszedł spokojnie w piątek” – napisano na platformie X (Twitter).

„Jego rodzice i najlepszy przyjaciel byli u jego boku. Nasze myśli i miłość są z jego rodziną w tym trudnym czasie. Spoczywaj w pokoju drogi przyjacielu” – dodano.

It is with deep sadness we have to tell you that our dear friend and client Darren Kent passed away peacefully on Friday. His parents and best friend by his side. Our thoughts and love are with his family in this difficult time. RIP my friend ❤️ pic.twitter.com/Ko0mPFUJNK

— Carey Dodd Associates (@CareyDoddAssos) August 15, 2023