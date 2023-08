Szczyt BRICS w RPA. Władze podały, czy Putin weźmie w nim udział

REKLAMA

Władze RPA podały, że za obopólną zgodą ustalono, iż prezydent Rosji Włodzimierz Putin nie weźmie udziału w sierpniowym szczycie BRICS w RPA.

Wg rzecznika Kremla, p. Dymitra Pieskowa, będzie on uczestniczył w pracach szczytu za pomocą łącza wideo. Rosję ma reprezentować minister spraw zagranicznych, p. Sergiusz Ławrow.

Wcześniej MTK w związku z sytuacją na Ukrainie wydał nakaz aresztowania p. Putina. Republika Południowej Afryki jest sygnatariuszem MTK.

Główna opozycyjna partia w RPA, Sojusz Demokratyczny, próbowała wymusić na władzach zatrzymanie przywódcy Kremla i przekazania go w ręce MTK, gdyby przyleciał on do RPA.

Republika Południowej Afryki przewodniczy obecnie grupie BRICS. Szczyt BRICS w Johannesburgu odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia. Obecni mają być przywódcy RPA, Chin, Brazylii i Indii.

