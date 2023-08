Za Odrą marihuana będzie legalna. Posiadanie maksymalnie 25 gram suszu i hodowla trzech roślin nie będą karane

REKLAMA

Rząd Niemiec zatwierdził w środę projekt ustawy o częściowej legalizacji uprawy konopi indyjskich i zażywania marihuany. Projekt przygotowany przez ministra zdrowia Karla Lauterbacha przewiduje między innymi, że posiadanie maksymalnie 25 gramów marihuany nie będzie karalne.

Dozwolona ma być również prywatna uprawa do trzech roślin. Zgodnie z projektem uprawa konopi indyjskich ma być możliwa także w specjalnych stowarzyszeniach liczących do 500 osób. Kraje związkowe same jednak decydują, czy zezwolić na takie grupy – informuje telewizja ARD.

Po podjęciu decyzji przez rząd, projekt ustawy musi jeszcze przejść przez Bundestag i Bundesrat. Według resortu zdrowia dokument nie wymaga jednak zatwierdzenia przez parlamenty krajów związkowych RFN. Ministerstwo oczekuje, że ustawa wejdzie w życie do końca roku.