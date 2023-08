Donos na Sommera do Izraela. „Oglądajcie szybko. Zaraz zdejmą” [VIDEO]

REKLAMA

Po dwutomowej publikacji „Jedwabne. Historia prawdziwa” i filmie Tomasza Sommera pod tym samym tytułem w Polsce zapanowała głucha cisza w sprawie mordu w Jedwabnem. Nikt nie odważył się wejść w polemikę z faktami przedstawionymi w tych dziełach. Ale antypolska propaganda ma trwać, wiec poszedł donos na Sommera do samego Izraela.

Film dokumentalny „Jedwabne. Historia prawdziwa” odkłamuje prawdę o tragicznych wydarzeniach w Jedwabnem. Produkcja Tomasza Sommera, Macieja Dębały, Marka Jana Chodakiewicza powstała w oparciu o pierwszą, kompletną, dwutomową monografię dotyczącą zbrodni, którą od dwudziestu lat obciążani są Polacy.

REKLAMA

Film unaocznia absurdalne tezy Jana Tomasza Grossa, który walnie przyczynił się do obarczenia winą naszego narodu. To jednak jedyny „komediowy” element produkcji. Przede wszystkim jest ona rzetelną próbą pokazania, kto i jak naprawdę zamordował Żydów 10 lipca 1941 r. Emisji filmu, również w formie zamkniętego pokazu, odmówiły w zasadzie wszystkie kina w Warszawie.

Po publikacji książki i filmu dotychczasowi piewcy polskiego sprawstwa tego mordu zapadli się pod ziemię. Nikt nie odważył się na polemikę z faktami przedstawionymi w tych pozycjach. Antypolska propaganda musi jednak trwać na świecie, więc pojawił się „donos” na film Sommera w izraelskiej prasie.

Rafał Pankowski ze stowarzyszenia „Nigdy Więcej” doniósł izraelskiemu lewicowemu dziennikowi Haaretz, jaką to „zbrodnię” popełnił Tomasz Sommer swoim filmem, odkłamując antypolską narrację. Dziennik opisał sprawę tak, jakby to była próba zafałszowania historii i wybielania Polaków, którzy przecież w ich mniemaniu byli współodpowiedzialni za holokaust.

„Oglądajcie szybko. Filmem „Jedwabne. Historia prawdziwa” zainteresowała się izraelska prasa po donosie Rafała Pankowskiego. Zaraz zdejmą” – poinformował Tomasz Sommer na Twitterze.

Oglądajcie szybko. Filmem "Jedwabne. Historia prawdziwa" zainteresowała się izraelska prasa po donosie Rafała Pankowskiego. Zaraz zdejmą. https://t.co/O08CSC02c9 — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 17, 2023

Ale nie fakty przedstawione w filmie tak zabolały izraelskich lewaków, ale to, że film dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. W Izraelu nikt książki nie przeczyta, a z filmem też nie będzie polemizował, jeżeli dostanie przekaz, że to próba „zafałszowania historii” finansowana przez złowrogi skrajnie prawicowy polski rząd. I jest to kolejna oczywista próba wywarcia wpływu na nasze władze, a nie chęć wyjaśnienia i poznania tamtych tragicznych zdarzeń.

A najbardziej ich boli, że film "Jedwabne. Historia prawdziwa" dofinansowało Ministerstwo Kultury. https://t.co/TAfCl3YLwA — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 17, 2023

„Tytuł tekstu w „Haaretz” o moim filmie jest charakterystyczny. Brzmi: „Funded by the Polish Government, This Film Downplays Poland’s Role in the Holocaust”. Bo zdaniem międzynarodowego systemu cenzury pieniądze polskiego podatnika nie mogą iść na obronę Polski przed kłamstwem. One mają iść na kłamstwa i oskarżenia przeciw Polsce” – napisał Tomasz Sommer.

Tytuł tekstu w "Haaretz" o moim filmie jest charakterystyczny. Brzmi: "Funded by the Polish Government, This Film Downplays Poland's Role in the Holocaust". Bo zdaniem międzynarodowego systemu cenzury pieniądze polskiego podatnika nie mogą iść na obronę Polski przed kłamstwem.… — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 17, 2023

W filmie "Jedwabne. Historia prawdziwa" cytujemy, jak rabin Michael Schudrich chwalił się w Berlinie (sic!), że zmanipulował Lecha Kaczyńskiego. Schudrich sam to opisał i podpisał własnym nazwiskiem, kończąc chełpliwym zdaniem o tym, jak trzeba takie rzeczy robić. — Tomasz Sommer (@1972tomek) August 17, 2023

Zapraszamy do obejrzenia filmu, póki YouTube jeszcze go nie zdjęło.

Dwutomowa praca historyczna autorstwa dra Tomasza Sommera, prof. Marka Jana Chodakiewicza i Ewy Stankiewicz „Jedwabne. Historia Prawdziwa” TOM I + II dostępna jest w Bibliotece Wolności. Można tam nabyć także skróconą jej wersję autorstwa prof. Marka Jana Chodakiewicza i dra Tomasza Sommera – „Jedwabne. Rekonstrukcja mordu” teraz w nowym, większym formacie.