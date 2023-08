Fala coraz bardziej bezczelnych gwałtów. Zgadnijcie gdzie

REKLAMA

Kobieta została zgwałcona na środku ulicy wychodząc z paryskiego baru. W Hiszpanii pięciu „Francuzów” i „Szwajcar” molestowało Angielkę, dwie kobiety padły ofiarą molestowania na festiwalu w Lorient, niejaki Youssouf-ekshibicjonista zaatakował staruszkę w Cergy. Po prostu… francuskie wakacje.

Według informacji Le Figaro, kobieta z Austrii została zgwałcona na rogu rue Alexandre-Parodi i rue du Faubourg Saint-Martin w 10. dzielnicy Paryża w nocy z 14 sierpnia na 15 sierpnia. Kobieta wyszła z baru „Chez Prune”, w którym była ze znajomym i została zaatakowana w czasie powrotu domu koło kanału Saint-Martin.

Do zdarzenia doszło około godziny 1:40 w nocy. Napastnik uciekł na miejskim rowerze. Wyglą sugerował, że gwałciciel był typem „śródziemnomorskim”. Gwałty w Paryżu stały się plagą. Przypomnijmy, że pod koniec lipca 27-letnia meksykańska turystka została zgwałcona przez gang na Polach Marsowych. Kilka dni później mężczyzna zgwałcił również kobietę w budynku przy boulevard de Charonne, a w nocy z piątku 11 sierpnia na sobotę 12 sierpnia, dwie osoby zostały złapane przez brygadę do walki z przestępczością w czasie napaści seksualnej na kolejną turystkę.

Takie „obyczaje” przenoszone są także w miejsc wyjazdów „Francuzów”. Na Majorce pięciu obywateli Francji i Szwajcar zostali zatrzymani 16 sierpnia za „napaść seksualną” na młodą Brytyjkę. Stało się to na Majorce. Do zdarzenia doszło w hotelu w Magaluf.

Z kolei na Lorient Interceltic Festival, dwie kobiety złożyły skargę o napaść na tle seksualnym. Podejrzany został aresztowany i będzie osądzony… 29 maja 2024 r. Do zdarzenia doszło na koncercie muzyki celtyckiej. Jedna z ofiar ma lat 17, agresor ma lat 23.

Historia ze zboczeńcem w departamencie Val-d’Oise to już tylko „wisienka” na przestępczym „torcie”. W Cergy 8 sierpnia, około godziny 14:30 na ulicy Chemin des Genottes, 22-letni Youssef M. najpierw okazał swojego penisa w pełnej krasie 71-letniej kobiecie, a następnie zmusił ją, by go pieściła. Aresztowany Youssef M. został umieszczony w areszcie śledczym w Val-d’Oise.

🔴 [Info @Valeurs] L’auteur d’une agression sexuelle, Youssef M., 22 ans, a été interpellé à Cergy, dans le Val d’Oise, mardi. Il a exhibé son sexe et obligé sa victime de 71 ans à le caresser, ce qu’elle a fait par peur d’être jetée dans l’Oise. Une seconde victime a rapporté à… — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) August 12, 2023

Źródło: Valeurs/ Le Parisien