Schetyna, Pawlak, Kidawa-Błońska i Bodnar. Kto wystartuje w ramach Paktu Senackiego?

Obecni posłowie: Grzegorz Schetyna, Małgorzata Kidawa-Błońska, Rafał Grupiński, Małgorzata Szmajdzińska, Magdalena Biejat, Maciej Kopiec – będą kandydatami do Senatu w ramach podpisanego w środę paktu senackiego. O Senat powalczy również b. RPO Adam Bodnar i b. premier Waldemar Pawlak.

W czwartek liderzy opozycji – szef PO Donald Tusk, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń – ogłosili, że prace nad drugą edycją paktu senackiego zostały zakończone.

Według ustaleń paktu senackiego PSL obsadzi swoich kandydatów do Senatu w 21 okręgach, PO – w 51, Lewica ma 15 miejsc, Polska 2050 – 8 kandydatów, Ruch Samorządowy Tak! Dla Polski – 3 kandydatów, jeden kandydat bezpartyjny – senator Krztysztof Kwiatkowski (okręg 24 Łódź) oraz jeden kandydat startujący poza paktem, jednak nieformalnie popierany przez wszystkie ugrupowania poprzez niewystawienie przeciwko niemu kontrkandydata. Jest nim obecny senator Jan Maria Jackowski (okręg nr 39, Ciechanów). Jackowski w ubiegłym roku został usunięty z klubu Prawa i Sprawiedliwości.

W ramach paktu senackiego kandydatami PO zostali m.in. obecni posłowie. Były szef Platformy, poseł Grzegorz Schetyna wystartuje do Senatu z Wrocławia (okręg nr. 7). Do Senatu kandydować będzie także wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (okręg 43, Warszawa). O Senat zawalczą także posłowie: Waldy Dzikowski (okręg nr 90, Swarzędz), Rafał Grupiński (okręg 91, Poznań), oraz Tomasz Lenz (okręg nr 11, Toruń).

Kandydatami będą także: marszałek Senatu Tomasz Grodzki (okręg nr 97, Szczecin), wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (okręg 74, Ruda Śląska), a także Bogdan Borusewicz (okręg nr 65, Gdańsk).

O mandat senatora ubiegać się będą także obecni senatorowie KO: Agnieszka Kołacz-Leszczyńska (okręg nr 4, Wałbrzych), Barbara Zdrojewska (okręg nr 8 Wrocław), Andrzej Kobiak (okręg nr 9, Bydgoszcz), Władysław Komarnicki (okręg nr 21, Gorzów Wielkopolski), Artur Dunin (okręg nr 23, Łódź), Jerzy Fedorowicz (okręg nr 32, Kraków), Bogdan Klich (okręg nr 33, Kraków), Jolanta Hibner (okręg nr 40, Legionowo).

O reelekcję do Senatu ubiegać się będą także: Marek Borowski (okręg nr 42, Warszawa), Beniamin Godyla (okręg nr 53, Kędzierzyn-Koźle), Kazimierz Kleina (okręg nr 62, Słupsk), Sławomir Rybicki (okręg nr 64, Gdynia), Ryszard Świlski (okręg nr 66, Tczew), Leszek Czarnobaj (okręg nr 67, Malbork), Zygmunt Frankiewicz (okręg nr 70, Gliwice), Halina Bieda (okręg nr 71, Zabrze), Beata Małecka-Libera (okręg nr 76, Dąbrowa Górnicza), Joanna Sekuła (okręg nr 77, Sosnowiec), Agnieszka Gorgoń-Komor (okręg nr 78, Bielsko-Biała), Jerzy Wcisła (okręg nr 84, Elbląg).

Kandydować będą też senatorowie KO: Adam Szejnfeld (okręg nr 88, Piła), Wojciech Ziemniak (okręg nr 94, Leszno), Ewa Matecka (okręg nr 95, Ostrów Wielkopolski), Janusz Pęcherz (okręg nr 96, Kalisz), Magdalena Kochan okręg nr 98, Stargard), Janusz Gromek (okręg nr 99, Kołobrzeg), Stanisław Gawłowski (okręg nr 100, Koszalin).

Również b. RPO Adam Bodnar będzie kandydatem KO do Senatu z okręgu nr 44 (Warszawa), a Ryszard Brejza, ojciec obecnego senatora Krzysztofa Brejzy, z okręgu nr. 10 (Inowrocław). Wśród kandydatów KO nie ma obecnego senatora Aleksandra Pocieja, który w poprzednich wyborach dostał się do Senatu z okręgu nr 45 (Warszawa).

Do izby wyższej startować będą także dotychczasowi senatorowie PSL: Ryszard Bober (okręg nr 12, Grudziądz), Kazimierz Michał Ujazdowski (okręg nr 6, Oleśnica), Michał Kamiński (okręg nr 41, Pruszków) i Jan Filip Libicki (okręg nr 89, Szamotuły).

Potwierdziły się też doniesienia o starcie do Senatu b. premiera, szefa Rady Naczelnej PSL Waldemara Pawlaka. Wystartuje on w okręgu nr 38 (Płock).

Do Senatu z ramienia PSL w okręgu nr 5 obejmującym powiaty: dzierżoniowski, kłodzki i ząbkowicki wystartuje wójt gminy Stoszowice, prezes ZW PSL Paweł Gancarz, w okręgu nr 17 (Biała Podlaska) wystartuje Marek Sulima; Tadeusz Gajda będzie kandydował w okręgu nr 25 (Kutno), a w okręgu nr 28 (Piotrków Trybunalski) Marek Mazur.

W okręgu nr 29 (Tomaszów Mazowiecki) wystartuje Józef Matysiak, w okręgu nr 30 (Oświęcim) burmistrz gminy Kęty, członek Rady Naczelnej PSL Krzysztof Klęczar, a w okręgu nr 35 (Tarnów) Stanisław Sorys, który kandydował w 2011, 2015 i 2019 r. do Sejmu, a w 2014 r. do Parlamentu Europejskiego. Stanisław Pasoń wystartuje w okręgu nr 37 (Nowy Sącz); w okręgu nr 48 (Siedlce) wystartuje senator III i V kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji Krzysztof Borkowski.

W okręgu nr 49 (Kozienice) kandydować będzie Leszek Przybytniak; w okręgu nr 59 (Suwałki) Cezary Cieślukowski, który był wiceszefem MZ w 2015 r., a w okręgu nr 68 (Myszków) Krzysztof Smela. Były starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek otrzymał okręg nr 81 (Końskie), w okręgu nr 85 (Iława) wystartuje Gustaw Marek Brzezin, a w okręgu nr 93 (Konin) Anna Majda. PSL ma wakat w okręgu nr 54 (Tarnobrzeg).

Polska 2050 obsadzi swoich kandydatów w 8 okręgach. W okręgu nr 16 (Lublin) wystartuje adwokat Jacek Trela, okręg nr 20 (Zielona Góra) należy do generała broni rezerwy Wojska Polskiego, byłego dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Mirosława Różańskiego, a okręg nr 46 (Ostrołęka) przypadł burmistrzowi Wyszkowa, samorządowcowi, managerowi i działaczowi społecznemu Grzegorzowi Nowosielskiemu.

W okręgu nr 50 (Radom) wystartuje przedsiębiorca oraz członek zarządu Stowarzyszenia Czarni w Radomiu Cezary Brymora; w okręgu nr 60 (Białystok) wystartuje wiceszef Polski 2050, samorządowiec, były wojewoda podlaski i wicemarszałek woj. podlaskiego Maciej Żywno. W okręgu nr 73 (Rybnik) wystartuje Piotr Masłowski, w okręg nr 82 (Ostrowiec Świętokrzyski) – Piotr Dasios, a w okręgu nr 92 (Gniezno) – Grzegorz Fedorowicz.

Wśród kandydatów Lewicy ubiegających się o mandat senatora w ramach paktu senackiego znaleźli się obecni posłowie: Małgorzata Szmajdzińska, która wystartuje w okręg nr 3 (Legnica) oraz Maciej Kopiec (okręg nr 80, Katowice). Do Senatu, z okręgu w Warszawie (nr 45) wystartuje również posłanka Magdalena Biejat (partia Razem). Kandydatem Lewicy będzie też senator Wojciech Konieczny, który będzie startował z okręgu nr 69 (Częstochowa). O mandat senatora jako kandydat Lewicy ubiegać się będzie również przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski (okręg nr 1, Bolesławiec).

Kandydatami Lewicy będą także samorządowcy i lokalni działacze: Krzysztof Kukucki (okręg nr 13, Włocławek), Stanisław Mazur (okręg nr 15, Świdnik), Marcin Karpiński (okręg nr 26, Pabianice), Piotr Woźniak (okręg nr 52, Opole), Marek Paprocki (okręg nr 55, Mielec), Stanisław Szałajko (okręg nr 57, Krosno), Anna Górska (okręg nr 63, Chojnice), Konrad Gołota (okręg nr 79, Cieszyn), Henryk Milcarz (okręg nr 83, Kielce). Lewica ma wakat w okręgu 47 (Mińsk Mazowiecki).

Kandydatami Ruchu Samorządowego Tak! Dla Polski do Senatu będą: Józef Zając (okręg nr 18, Chełm), senator Wadim Tyszkiewicz (okręg nr 22, Nowa Sól), Andrzej Dziuba (okręg nr 75, Tychy).

Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski 2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski” podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.