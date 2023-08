W covidowym AMOKU. Rośnie liczba zakażeń. Eksperci obwiniają tzw. efekt Barbenheimera

REKLAMA

Pandemia się skończyła, ale koronawirus pozostał i w kilku krajach związkowych RFN wzrosła liczba przypadków Covid-19. Eksperci podejrzewają, że to tzw. efekt Barbenheimera – popularne ostatnio w kinach łączone seanse filmów „Barbie” i „Oppenheimer” – pisze portal tygodnika „Spiegel”.

Tyle godzin sensów filmowych jednocześnie to spore ryzyko zarażenia patogenami, krążącymi w sali kinowej. Może to wywołać nową falę Covid-19 – napisał na platformie X, dawnym Twitterze, Peter Hotez, ekspert z Baylor College of Medicine w Houston w amerykańskim stanie Teksas.

REKLAMA

Z danych niemieckiego ministerstwa zdrowia wynika, że „są pewne oznaki ponownego rozprzestrzeniania się wirusa”. W ubiegłym tygodniu zgłoszono około 2400 przypadków Covid–19, o blisko 400 więcej, niż tydzień wcześniej. Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wzrosła przez ostatni tydzień o 50 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem.

– Możemy mieć do czynienia z letnią falą – skomentował epidemiolog Timo Ulrichs z berlińskiego Uniwersytetu Akkon. Jego zdaniem tzw. efekt Barbenheimera jest możliwy, ponieważ pogoda dopisuje, więcej ludzi wybrało się do kina na dwa hity filmowe.

Ogólnie jednak liczba przypadków zachorowań jest nadal bardzo niska. Eksperci są przekonani, że wzrost przypadków nasili się z nadejściem jesieni i zimy, razem z innymi infekcjami dróg oddechowych.

„Jeśli Covid-19, grypa i inne choroby wystąpią w tym samym czasie, może to stanowić duże obciążenie dla szpitali, lekarzy pierwszego kontaktu i placówek opiekuńczych, co budzi duże obawy” – ostrzega „Spiegel”.

Według aktualnego raportu berlińskiego Instytutu Roberta Kocha (RKI), infekcje dróg oddechowych są obecnie w RFN na „niskim poziomie letnim”, ale ostatnio ich liczba nieco wzrosła. Według szacunków RKI 3,6 mln osób cierpi obecnie na ostrą infekcję dróg oddechowych, w szczególności dotyczy to dorosłych. W większości przypadków są to wirusy przeziębienia.

Niemieccy epidemiolodzy przypominają też, że osoby należące do grup ryzyka „już teraz powinny umówić się na jesienne szczepienie przypominające”. Jesienią ma być bowiem dostępna szczepionka, dostosowana do aktualnego wariantu koronawirusa.