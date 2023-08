Ziemkiewicz: „Marzenie Pawła Kukiza (…) ziściło się w sposób karykaturalny”

REKLAMA

W jednym z najnowszych komentarzy na swoim kanale na YouTube Rafał Ziemkiewicz odniósł się do zapowiadanego przez władzę referendum. W ironicznym tonie przypomniał też o marzeniu Pawła Kukiza.

– Strasznie smutne jest, kiedy spełniają się marzenia w sposób karykaturalny – stwierdził Rafał Ziemkiewicz. – Oto spełnia się marzenie Pawła Kukiza, z którym szedł do polityki. Myślę, że szczerze – dodał.

Publicysta przypomniał, że muzyk obiecywał demokrację bezpośrednią oraz to, że „Polacy będą mogli się wypowiedzieć w referendum, tak jak w Szwajcarii się wypowiadają”.

– Oczywiście nie tak, jak w Szwajcarii się będziemy mogli wypowiedzieć, bo przecież referendum zarządzone wspólnie z wyborami (…) nie jest zarządzone po to, żeby się władza czegoś od narodu dowiedziała i żeby naród o czymkolwiek zdecydował – podkreślił Ziemkiewicz.

Dziennikarz zaznaczył, że „pytania dotyczą wybranych kwestii, takich w których wiadomo, że miażdżąca większość Polaków jest «za» albo «przeciw», w każdym razie wiadomo, jakie ma zdanie, o nic nie trzeba pytać”.

– Po co to wszystko? Po to oczywiście, żeby złapać Donalda Tuska za szyję i nie dać mu ruchów. Taki chwyt nazywał się nelsonem kiedyś, czy podwójnym nelsonem, i właśnie rzeczywiście (…) w taki chwyt został Donald Tusk złapany, co było widać podczas prezentowania przez niego kandydatów, którzy będą startować z list Koalicji Obywatelskiej – ocenił Ziemkiewicz.

– Referendalne marzenie Pawła Kukiza, które się ziściło, ziściło się w sposób karykaturalny, bo może coś takiego jest, że u nas (…), jeżeli ktoś nawet doczeka się, że coś zrobią, czego oczekiwał, to zrobią to tak, że może nie warto było na to czekać – skwitował Rafał Ziemkiewicz.