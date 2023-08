15 ton lodu rozgrzało Hiszpanię. Ekoterroryści wściekli. „To tak, jak uświadamiać o maltretowaniu zwierząt, organizując korridę”

REKLAMA

Grupa hiszpańskiej młodzieży, która dzięki wsparciu lokalnego rządu Malagi wyjechała na wyprawę do Arktyki, przywiozła do Hiszpanii 15-tonową bryłę lodu, aby wystawić ją we wrześniu w centrum stolicy Costa del Sol. Topniejący lód ma uświadomić społeczeństwu skutki globalnego ocieplenia – informuje „La Opinion de Malaga”.

Inicjatywa wywołała polemikę i krytykę organizacji ekologicznych.

Zgodnie z lokalnym „La Opinion de Malaga” młodzież ponad dwa tygodnie lipca podróżowała po południowych wybrzeżach duńskiej wyspy, przemieszczając się pontonami i kajakami. Mieszkała z Eskimosami, wśród których promowała produkty „Smaki Malagi”, spała pod namiotami na czapach lodowych, nakręciła film i zabrała wiele dowodów na zmiany klimatu, które przekaże miejscowemu uniwersytetowi.

Przywieziona do Hiszpanii góra lodowa jest obecnie przechowywana w kontenerze w temperaturze poniżej 22 stopni C.

Organizacja Ekolodzy w Akcji nazwała inicjatywę „bezsensowną”. – To tak, jak uświadamiać o maltretowaniu zwierząt, organizując korridę – stwierdziła. – To tak, jak wydobywać hektolitry wody z mokradeł, żeby wyparowała na ulicy dla uświadomienia ludziom, jak ważna jest woda – grzmieli eko-aktywiści.

Zwrócili także uwagę na… emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych związanych z wydobyciem, transportem i przechowywaniem bryły lodu.

Jednak podróżnicy bronią swojego przesłania, wskazując, że trzeba uświadamiać ludziom, iż „Arktyka topnieje i trzeba ją ratować”. Według lidera grupy, podróżnika Manuela Calvo, „ślad ekologiczny” wyprawy zostanie zrównoważony przez posadzenie lasu.