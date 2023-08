Były europoseł będzie kandydatem Konfederacji do Senatu

REKLAMA

Były europoseł, prezes Ruchu Prawdziwa Europa Mirosław Piotrowski wystartuje do Senatu z okręgu nr 16 (Lublin) – zapowiedzieli w piątek przedstawiciele Konfederacji. Z okręgu świdnickiego o mandat senatora będzie ubiegać się Michał Wypych.

Podczas briefingu w Świdniku lider Konfederacji w województwie lubelskim Bartłomiej Pejo ogłosił, że Mirosław Piotrowski będzie kandydatem ugrupowania do Senatu z Lublina. Piotrowski był europosłem w latach 2004-2019. Kandydował również w wyborach prezydenckich w 2020 roku, plasując się na ostatnim miejscu w pierwszej turze (ponad 21 tys. głosów). Jest założycielem i przewodniczącym ugrupowania Ruch Prawdziwa Europa.

Konfederacja przedstawiła w piątek również swojego kandydata do Senatu z okręgu nr 15 obejmującego powiaty: janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki. Będzie nim Michał Wypych ze Świdnika, który jest wiceprezesem okręgu lubelskiego Nowej Nadziei – jednej z partii współtworzących Konfederację. Wypych powiedział, że ma doświadczenie zawodowe w branży finansowej. Obecnie pracuje w jednym ze sklepów internetowych z branży sprzętów elektronicznych. W 2019 roku startował bez powodzenia do Sejmu, zdobywając 831 głosów.

Bartłomiej Pejo, który jest „jedynką” listy Konfederacji do Sejmu z okręgu lubelskiego oszacował, że partia zdobędzie ok. 60-70 mandatów. – Te analizy są oczywiście różne, ale mamy nadzieję, że pozwoli nam na to, aby wywrócić ten stolik, do którego w tej chwili siadają główne partie, czyli Platforma Obywatelska i PiS – powiedział.

Lubelszczyzna podzielona jest na sześć senackich okręgów wyborczych. Obecnymi senatorami z regionu są Stanisław Gogacz (PiS), Grzegorz Czelej (PiS), Jacek Bury (Polska 2050), Grzegorz Bierecki (PiS), Józef Zając (niezrzeszony), Jerzy Chróścikowski (PiS).