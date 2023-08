Kuriozalne słowa Mularczyka. Warzecha nie wytrzymał. „Czy oni są naprawdę takimi bezmyślnymi idiotami (…)?”

REKLAMA

Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk w środę na antenie TVP1 porównał to, co Niemcy zrobili w Polsce w czasie II wojny światowej z działaniami Rosji na Ukrainie. Słowa wiceministra w swoim stylu skomentował Łukasz Warzecha.

Mularczyk zapewnił, że resort dyplomacji wciąż prowadzi intensywne działania w sprawie uzyskania reparacji wojennych od Niemiec. – Kraj, który był krajem agresorem, musi zapłacić reparacje wojenne. Pokazujemy więc, że nie ma różnicy pomiędzy tym, co zrobiły Niemcy podczas II Wojny Światowej Polsce a tym, co robi dziś Rosja w Ukrainie, a Rosja bardzo uważnie obserwuje to, jak dzisiaj zachowują się Niemcy – grzmiał.

Dodał, że polscy ambasadorowie skierowali listy do wszystkich niemieckich ambasadorów na świecie. – Mamy bardzo ciekawe reakcje różnych ambasadorów, widzimy pewne złamanie w niemieckiej klasie politycznej dyplomatów. Oczywiście część mówi: absolutnie nie rozmawiamy, sprawa jest zamknięta, ale widzimy pewne pęknięcia, pewne rysy – przyznał.

– Każdy niemiecki polityk dostał też raport o stratach wojennych wraz z listem ode mnie. W Niemczech na pewno trwa dyskusja i analiza, co z tym tematem zrobić. Na razie czekają na wybory (parlamentarne w Polsce – PAP), licząc, że może w Polsce zmieni się władza i temat zejdzie z agendy, ale myślę, że tak się nie stanie i nadal będziemy mogli kontynuować naszą misję – powiedział.

– Jestem przekonany, że Niemcy nie wytrzymają tej presji i prędzej czy później zrozumieją, że muszą usiąść do stołu z Polską i zacząć rozmawiać – podkreślił wiceszef MSZ.

Słowa wiceszefa resortu polskiej dyplomacji skomentował na platformie X (Twitter) publicysta Łukasz Warzecha.

„To jest skrajnie szkodliwa wypowiedź, godząca wprost w polską rację stanu. Kolejny raz polityk z obozu władzy zrównuje działania Rosji na Ukrainie z tym, co spotkało Polskę i Polaków z rąk Niemców w czasie II wojny światowej. Czy oni są naprawdę takimi bezmyślnymi idiotami, że nie rozumieją, co robią w ten sposób z kapitałem polskiej narracji historycznej?” – napisał.