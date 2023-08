Zastrzelił dwa łosie. Prokuratura chce kary więzienia w zawieszeniu

REKLAMA

Zambrowska prokuratura nie zgadza się z warunkowym umorzeniem przez sąd postępowania karnego wobec 73-letniego myśliwego, który zastrzelił dwa łosie, biorąc je za sarny. Śledczy zapowiadają złożenie apelacji od nieprawomocnego wyroku, chcą kary więzienia w zawieszeniu.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Zambrowie warunkowo umorzył postępowanie karne na dwuletni okres próby, myśliwy ma też zapłacić 5 tys. zł świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; sąd orzekł też przepadek broni myśliwskiej, z której 73-latek oddał strzały.

Wojewoda podlaski chciał, by oskarżony zapłacił również finansowy ekwiwalent za zabicie zwierząt, na których odstrzał obowiązuje od lat moratorium. Zambrowski sąd ocenił jednak, że przesłanki z przepisów mówiących o takim ekwiwalencie nie zostały w tej sprawie spełnione i odstąpił od zasądzenia takiego odszkodowania.

Zbiorowe polowanie miało miejsce w listopadzie ub. roku niedaleko podlaskiej miejscowości Grądy Woniecko. Tuż po nim myśliwy mówił, że łosie pomylił z jeleniami i sarnami, na które odbywało się polowanie. Mówił też wówczas, że zwierzęta przebiegały przez drogę, pod słońce nie widział dokładnie, że to nie jelenie, a łosie – klępa z łoszakiem. Oddał dwa szybkie strzały.

Przed sądem powtórzył te wyjaśnienia. Mówił, że w polowaniu brało udział kilkunastu myśliwych, a „w odstrzale była różna zwierzyna”; w tym m.in. łania z młodym. Jak wyjaśniał, podczas trzech pierwszych pędzeń zwierzyny było widać m.in. jelenie i sarny, w ogóle nie było łosi.

W śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Rejonową w Zambrowie 73-letni myśliwy usłyszał zarzut polowania w czasie ochronnym – czyli w czasie obowiązywania moratorium na odstrzał łosi – groziło mu do pięciu lat więzienia.

Przed sądem przyznał się, mówił, że popełnił „fatalny błąd”. Dodał, że strzela szybko i celnie, w kole łowieckim jest od 40 lat i nigdy nie był karany dyscyplinarnie. – Bardzo żałuje tego czynu, w najczarniejszych snach nie myślałem, że tak zakończę swoje długoletnie przygody myśliwskie – powiedział w czasie procesu.

Zaznaczył, że – jak wyliczył, biorąc pod uwagę okoliczności zdarzenia – na decyzję miał niecałe pół sekundy, a między strzałami „góra dwie dziesiąte sekundy”. – Ja się upewniłem, do jakiego zwierzęcia strzelam, ale popełniłem błąd – mówił. Podkreślał, że gdyby prawidłowo rozpoznał cel, nie oddałby strzałów do łosi.

Po zakończeniu postępowania przygotowawczego prokuratura uznała, że są przesłanki do zastosowania w tej sprawie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Chodziło m.in. o wcześniejszą niekaralność myśliwego i jego przyznanie się. Miałby on też zapłacić 5 tys. zł nawiązki i stracić myśliwską broń.

Taki wniosek trafił do zambrowskiego sądu, ale ostatecznie prokuratura go wycofała. Przeprowadziła bowiem ponowną analizę zebranych dowodów i doszła do wniosku, że jednak sąd powinien tę sprawę rozpoznać w normalnym trybie, czyli na rozprawie.

I tak się stało, proces toczył się przed sądem w Zambrowie, który przeprowadził postępowanie dowodowe. W mowie końcowej oskarżyciel wnioskował o karę 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu i 5 tys. zł świadczenia pieniężnego. Sąd jednak warunkowo umorzył postępowanie karne, ale to wyrok nieprawomocny.

– Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, będziemy dążyć do wydania wyroku skazującego. Uznałem, że warunkowe umorzenie postępowania karnego jest zbyt łagodnym orzeczeniem wobec myśliwego – powiedział PAP szef zambrowskiej prokuratury Marek Mioduszewski.

Poinformował, że prokuratura złożyła do sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia na piśmie, co stanowi zapowiedź apelacji. Drugą instancją w tej sprawie będzie Sąd Okręgowy w Łomży.