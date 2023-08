Bosak obnaża hipokryzję władzy. „Bez żartów, panie Fogiel” [VIDEO]

REKLAMA

Mocne słowa w „Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Krzysztof Bosak obnażył hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości.

– Panie marszałku, różnica zasadnicza między Prawem i Sprawiedliwością a innymi partiami jest taka, że my jesteśmy przede wszystkim partią propolską. Przede wszystkim – mówił Radosław Fogiel, zwracając się do Piotra Zgorzelskiego.

REKLAMA

– Bez żartów, panie Fogiel – wtrącił Bosak.

– Tylko fakty są takie, że identyfikujemy nasze otoczenie geopolityczne i potrafimy ocenić, co jest korzystne dla bezpieczeństwa Polski – dodał niewzruszony przedstawiciel PiS.

W dalszej części programu do tych słów odniósł się współprzewodniczący Konfederacji. – Nie jest prawdą to, co powiedział pan Fogiel, że PiS prowadzi politykę propolską. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale tak kompletnie nie jest. PiS prowadzi politykę na korzyść innych państw tak długo, póki nie dostanie po łapach – skwitował Bosak.

– Przypomnijmy sobie, była polityka proizraelska – aż od Izraela dostali po łapach przy okazji ustawy o IPN – wskazał.

– Była polityka proukraińska, skrajnie, aż dostali po łapach od administracji prezydenta Zełeńskiego, czy może nawet dostali po twarzy, tak mocno, że już nie mogli udawać, że deszcz pada. No to się o pół kroczku cofnęli, o jakieś pół tip-topka. Ciągle wszystko robią, tylko już troszkę bardziej po cichu, w Sejmie odwiązali flagi ukraińskie, które wszędzie wisiały, i teraz już zaraz – jak Platforma – przypną sobie biało-czerwoną flagę, zamiast wszędzie mówić o braterstwie z Ukrainą – dodał poseł Konfederacji.

– Proszę zwrócić uwagę, że prezydent Andrzej Duda schował swój projekt traktatu – miał być zawierany traktat z Ukrainą, gdzie ten traktat? Gdzieś nam zniknął – podkreślił.

– I tak samo z Brukselą. Prowadzili skrajnie prounijną politykę, premier Morawiecki zaakceptował Fit for 55, Europejski Zielony Ład, KPO, jakieś europodatki – sam jeździł do Brukseli w 2020 roku, proponował europodatki. I to ma być partia antyunijna? Tutaj Platforma bardzo przesadza w swoich ocenach. PiS nie jest partią antyunijną. PiS jest partią, która w Brukseli głosowała wszystko za – i prawdę powiedział jeden z polityków Lewicy, Adrian Zandberg, który za to PiS chwalił, bo mu się to podobało – przypomniał.

– Tylko w Polsce, na użytek bałamucenia wyborców, operują retoryką krytyczną wobec Unii, ale to za mało – wskazał Bosak.

PiS nie prowadzi polityki propolskiej. PiS prowadzi politykę na korzyść innych państw tak długo, jak nie dostanie po łapach – @krzysztofbosak pic.twitter.com/2DwF4RZw1q — Wolność__Słowa (@WolnoscO) August 20, 2023