Ksiądz oskarżany o pedofilię przez radną PO nie żyje. „Rzucił się pod pociąg”

Tragiczny obrót spraw, po tym jak szczecińska radna z PO oskarżyła księdza o pedofilię. Duchowny miał popełnić samobójstwo.

Wszystko zaczęło się w piątek, kiedy radna PO ze Szczecina, Dominika Jackowski, udostępniła wpis kobiety opisującej nieobyczajne zachowanie mężczyzny oraz jego zdjęcie. Jak się okazało, był to ksiądz. Świadkami tego zdarzenia miały być dzieci. Radna ujawniła także dane księdza – m.in. jego imię i nazwisko.

Do zajścia miało dojść w Świnoujściu. Kamil Zwierzchowski z tamtejszej policji potwierdził, że doszło do interwencji funkcjonariuszy wobec mężczyzny, który miał masturbować się na plaży. Został ukarany mandatem.

„Funkcjonariusz zaprzeczył jednak, by świadkiem zdarzenia było dziecko – jak zaznaczył rozpytane zostały wszystkie osoby, które znajdowały się wtedy na plaży. Nie potwierdziły one policjantom wersji przekazywanej przez radną. Kamil Zwierzchowski dodał, że gdyby mężczyzna czynu dopuścił się w obecności dziecka zostałby zatrzymany. Tak się jednak nie stało” – podało Radio Szczecin.

„Pedofil na plaży w Świnoujściu! Pedofil ksiądz ze Szczecina! Masturbował się przy mojej córce! Rodzice, bądźcie czujni. Do czasu przyjazdu policji został zatrzymany przeze mnie i jednego z przechodniów. Policji powiedział, że podniecił się na widok morza. Udostępniam zdjęcie tej kur…” – napisała w mediach społecznościowych kobieta. Ten wpis udostępniła Jackowski.

Jak dodała, „katecheta w SP16 oraz przedszkolu odpowiedzialny za przygotowanie do I Komunii św. i bierzmowania w parafii MB Różańcowej na Gumienicach”.

W sobotę o śmierci księdza poinformowali w mediach społecznościowych pilscy salezjanie, a także jego parafia. „Z żalem informujemy, że w sobotę 19 sierpnia 2023 r., w 57. roku życia, zmarł ks. Piotr Z. SDB, posługujący w naszej parafii. O terminie uroczystości pogrzebowych poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitwę w intencji zmarłego ks. Piotra i jego rodziny. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…” – czytamy.

„Oskarżony bezpodstawnie o pedofilię przez radną Platformy Obywatelskiej Dominikę Jackowski ze Szczecinie – nie żyje. Dziś rzucił się pod pociąg” – napisał na platformie X dziennikarz Radia Szczecin Tomasz Duklanowski.

Reakcja mentalnych lewaków na śmierć księdza spowodowaną nagonką rozpoczętą przez radną z KO szokuje. Bo przecież „Wyborcza” od dekad im klaruje, że onanizm to dobro wcielone a w ogóle to nie ma żadnych zboczeń. A tu mamy polowanie na czarownice prowadzące do śmierci za rękę w…

— Tomasz Sommer (@1972tomek) August 20, 2023