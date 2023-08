Spędzili noc nad Morskim Okiem. Zostali ukarani

REKLAMA

Biwakowanie pod gołym niebem w Tatrzańskim Parku Narodowym jest bezwzględnie zabronione – przypominają władze parku. W nocy z niedzieli na poniedziałek dwóch turystów spędziło noc nad brzegiem Morskiego Oka i za to wykroczenie zostali ukarani mandatem w wysokości 1 tys. zł.

„Chcąc zapewnić bezpieczeństwo przyrodzie oraz sobie samym, pamiętajmy o zasadach poruszania się po parku narodowym i przebywania na jego terenie. Przypominamy, biwakowanie w Tatrzańskim Parku Narodowym jest bezwzględnie zabronione. W Tatrach znajdują się schroniska turystyczne, w których można odpocząć i spędzić noc. Nie wolno także palić ognisk ani tytoniu, czy używać otwartego ognia z wyjątkiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc” – brzmi komunikat TPN.

Ponadto według parkowych przepisów w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada obowiązuje zakaz przebywania na terenie parku od zmierzchu do świtu.

Na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego działa osiem schronisk turystycznych, należących do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Są to obiekty zlokalizowane na Kalatówkach, Hali Gąsienicowej, Hali Kondratowej, Polanie Chochołowskiej, Dolinie Roztoki, nad Morskim Okiem, Dolinie Pięciu Stawów Polskich i Dolinie Kościeliskiej. Są to jedyne miejsca w polskich Tatrach, gdzie można nocować. Nie ma tu pól namiotowych, nie można także rozbić namiotu w dowolnym miejscu ani nocować pod gołym niebem.