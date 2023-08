Bosak & Mentzen: Te bardzo ważne tematy nie istnieją w kampanii. O tym w zasadzie cisza [VIDEO]

REKLAMA

Liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen oraz Krzysztof Bosak, w najnowszym odcinku ich wspólnego programu na YouTube ostrzegają, że już za siedem lat „mieszkania będą coraz droższe i coraz mniejszą liczbę Polaków będzie stać na swoje własne mieszkanie”.

Politycy przywołali raport firmy doradczej z rynku nieruchomości, „który mówi, że do 2030 roku większość mieszkań w Polsce będzie wynajmowana”. Mentzen wskazał, że ponad połowa przepytywanych ekspertów twierdzi, że „Polaków po prostu nie będzie stać na kupno własnego mieszkania, będą musieli je wynajmować”.

Jego zdaniem „nic w tym dziwnego, ponieważ rząd oraz Unia Europejska robią absolutnie wszystko, co mogą po to, żeby mieszkania były jak najdroższe”. – Zarówno chodzi o politykę klimatyczną UE, która ogranicza podaż budowanych mieszkań, sprawia, że mieszkania są coraz droższe w wyniku kolejnych norm i kolejnych wymagań – powiedział prezes Nowej Nadziei.

– Chodzi też o politykę rządu polskiego, który robi z kolei co może, żeby popyt na te mieszkania był jak najwyższy, chociażby przez programy tych bardzo tanich kredytów, które pompują bańkę na rynku nieruchomości – kontynuował.

Mentzen podkreślił, że „efekt jest taki, że mieszkania niestety będą coraz droższe i coraz mniejszą liczbę Polaków będzie stać na swoje własne mieszkanie i to już teraz się dzieje”.

„Własność daje wolność”

– Warto podkreślić w tym kontekście, że ten ogólny trend przechodzenia od własności do najmu to nie jest wyłącznie trend na rynku nieruchomościowym. To jest coś, co jest postrzegane w kręgach opiniotwórczych, eksperckich jako trend niemalże cywilizacyjny – zauważył natomiast Bosak.

– Własność zaczyna być postrzegana (…) jako coś złego, a współdzielenie, wynajem, zaczyna być podnoszone do rangi jakiejś wyższej cnoty – dodał i podkreślił, że „własność daje wolność”.

Lider narodowców, przytaczając portal money.pl, powiedział, iż „coraz więcej domów w Polsce nie ma pozwoleń na użytkowanie, bo nie spełnia restrykcyjnych norm energetycznych”. – To znaczy, że dom wybudowany w standardzie całkowitej nowoczesności, jeszcze z roku 2021, obecnie jest już nielegalny, jeżeli chodzi o jego oddanie do użycia – zaznaczył.

– To jest stan, za który odpowiedzialność w stu procentach ponosi rząd PiS-u, nikt inny. To się wydarzyło w okresie drugiej kadencji rządów PiS-u. To wynika z norm unijnych – podkreślił Bosak. Zdaniem posła „można by powiedzieć, że rząd do współpracy z Unią Europejską zdelegalizował normalne, nowoczesne, tanie domy”.

– Politycy delegalizują tanie domy, a potem mówią: o jaki wielki problem, nieruchomości są takie drogie. Są takie drogie dokładnie przez Was, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wprowadza te chore przepisy – dodał Mentzen.

„O tym w zasadzie cisza”

Zdaniem Bosaka „to jest naruszenie zasady własności, to jest antyrozwojowe, to jest wpychanie Polaków w biedę”. – To jest zabieranie Polakom perspektywy na dobrobyt w sytuacji, gdy naprawdę Polska przez ostatnie dekady była hiperaktywnym rynkiem nieruchomościowo-budowlanym i w tej chwili się to zabija – podkreślił.

Poseł Konfederacji dodał, że „nie rozumie, jak można się na to godzić, będąc polskim politykiem czy w ogóle polskim obywatelem”. – Co ciekawe, te bardzo ważne tematy w zasadzie nie istnieją w trwającej właśnie kampanii wyborczej – zauważył Mentzen.

– Politycy z innych partii ekscytują się tym, że Lewica jakiegoś pajaca wzięła na swoje listy albo że ktoś kogoś tam obraził (…) a o tym, że coraz większej liczby Polaków nie będzie stać na swoje własne mieszkania albo że już wybudowane domy nagle okazują się niezdatne do zamieszkania według obecnych przepisów, o tym w zasadzie cisza – dodał lider Nowej Nadziei.