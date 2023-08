Dostaną od Unii Europejskiej ponad miliard euro

REKLAMA

W wyniku porozumienia z włoskim rządem Tunezja dostanie od UE ponad miliard euro na długoterminową pomoc makroekonomiczną, a unijni przywódcy obiecują pomoc gospodarczą, wspólne inwestycje w energetykę i lobbowanie w MFW na rzecz uwolnienia 2 mld euro kredytu.

Od razu Tunezja dostanie 150 mln euro na sfinansowanie bieżących potrzeb i 105 mln euro na zarządzanie migracją. Wg premiera Holandii, porozumienie zachwieje przemytem i handlem ludźmi i wzmocni kontrole graniczne oraz usprawni rejestrację i powroty.

Od kilku miesięcy widać duży wzrost liczby łodzi z migrantami wypływających z wybrzeża Tunezji, a na pokładzie przewożących głównie mieszkańców państw Afryki Subsaharyjskiej, ale też częściowo Tunezyjczyków, którzy uciekają od biedy i braku perspektyw.

Łodzie przybijają do Włoch, stąd determinacja premier Georgii Meloni w dążeniu do umowy UE z Tunezją. Umowa z Tunezją jest wzorowana na podobnym porozumieniu zawartym z Turcją w 2016 roku. Wtedy służyło ono zatrzymaniu fali uchodźców syryjskich, którzy próbowali dotrzeć głównie do Niemiec.

Tekst ukazał się w segmencie Postęp w Świecie w numerze 33-34 (2023) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.