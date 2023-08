Izraelscy funkcjonariusze naznaczyli mu twarz gwiazdą Dawida. „To nie jest policja, to mafia”

REKLAMA

22-letni Palestyńczyk złożył we wtorek skargę do izraelskiego ministerstwa sprawiedliwości przeciwko funkcjonariuszom policji, których oskarża o naznaczenie jego twarzy podczas aresztowania gwiazdą Dawida. Policja nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego nie działały kamery u wszystkich 16 funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w aresztowaniu mężczyzny.

– Policjant przyłożył mi paralizator do głowy. Poczułem coś gorącego na twarzy. To nie jest policja, to mafia – powiedział Szejk Ali, którego cytuje Times of Israel.

Palestyńczyk, który został aresztowany w obozie dla uchodźców w okupowanej Wschodniej Jerozolimie pod zarzutem posiadania narkotyków, powiedział, że był fizycznie maltretowany po tym, jak funkcjonariusze brutalnie go pobili i naznaczyli jego policzek gwiazdą Dawida.

Policja zasugerowała, że stało się to, gdy funkcjonariusz przycisnął sznurowaną część buta do twarzy podejrzanego, kiedy go obezwładniali.

Departament policji wyjaśnił, że mężczyzna „stawiał opór podczas aresztowania, brutalnie atakując i kopiąc policjantów”, którzy zareagowali z „uzasadnioną siłą, aby go obezwładnić”.

Izraelska sędzia, która w niedzielę zadecydowała, że mężczyzna może opuścić areszt i zastosowała wobec niego areszt domowy, stwierdziła, że podczas aresztowania użyto brutalnej przemocy. Ponadto skrytykowała zatrzymanie mężczyzny w weekend na posterunku policji zamiast w areszcie śledczym oraz zauważyła, że aresztowany nie mógł zostać zbadany przez lekarza.

Sąd zauważył również, że policja nie wyjaśniła, dlaczego nie działały kamery u wszystkich 16 funkcjonariuszy biorących udział w aresztowaniu mężczyzny.

Portal „Al Jazeera” przypomina, że Izrael przetrzymuje obecnie ponad 5000 palestyńskich więźniów politycznych. Co najmniej 1200 z nich jest przetrzymywanych bez postawienia zarzutów lub procesu w ramach szeroko krytykowanej praktyki znanej jako areszt administracyjny.