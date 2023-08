Kawa w domu jak w kawiarni? Świeżo palona kawa to najlepszy wybór

Kawa specialty stała się prawdziwym fenomenem w świecie kulinarnym. Coraz więcej osób docenia różnorodność smaków, aromatów i unikalnych doznań, jakie oferuje ten wspaniały napój. Dla wielu miłośników kawy odwiedzenie kawiarni stało się niemalże rytuałem. Jednak czy można cieszyć się równie wyjątkowym doznaniem kawowym w domowym zaciszu? Oczywiście, że tak! Kluczem do sukcesu jest wybór wysokiej jakości, świeżo palonej kawy, którą znajdziesz w palarni kawy.

Czym jest kawa specialty?

Kawa specialty, inaczej nazywana kawą specjalną, to „segment” rynku kawy, który cechuje się wyjątkową jakością ziaren oraz procesem produkcji. Plantacje kawowe, które produkują kawę specialty, poświęcają szczególną uwagę każdemu etapowi uprawy, zbioru i przetwarzania ziaren. To sprawia, że kawa ta wyróżnia się nie tylko lepszym smakiem, ale także unikalnym charakterem i aromatem. W kawie specialty odnajdziemy różnorodność smakową, którą trudno znaleźć w kawach produkowanych masowo, dostępnych na półkach sklepowych.

W lokalnych kawiarniach dominują kawy specialty

W dzisiejszych czasach, gdy kultura picia kawy rozwija się w błyskawicznym tempie, coraz więcej lokalnych kawiarni decyduje się na serwowanie wyłącznie kawy specialty. To nie przypadek – to wyraz rosnącego zainteresowania i świadomości miłośników kawy, którzy doskonale rozumieją, że kawa wysokiej jakości to prawdziwy klejnot w koronie kawowego świata. Zdecydowanie warto przed złożeniem zamówienia w kawiarni zapytać baristę z jakiego kraju pochodzi serwowana kawa oraz kiedy została wypalona. Warto jest omijać lokale serwujące kawę przemysłową, aby odwiedzić te, które serwują najlepszą kawę.

Różnica między kawą specialty a kawą sklepową

Kawa dostępna w supermarketach czy sklepach spożywczych, zazwyczaj pochodzi z wielu różnych źródeł, jest niskiej jakości, dlatego kusi atrakcyjną ceną. Ziarna są często mieszane z Robustą, aby uzyskać jednolity smak, co może prowadzić do utraty autentycznego charakteru kawy. Ponadto, kawa sklepową często palona jest na dużą skalę i przechowywana przez długi czas, co wpływa negatywnie na jej świeżość i jakość. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że producenci dużych marek nie zawsze umieszczają informację na temat daty palenia kawy, składu mieszanki i co istotnie o ilości Robusty w niej zawartej.

W przypadku kawy specialty, jak tej oferowanej przez palarnię kawy, mamy pewność, że ziarna pochodzą z wyselekcjonowanych plantacji, gdzie każdy etap produkcji jest kontrolowany, a dbałość o jakość stoi na najwyższym poziomie. Taka kawa zawsze posiada szczegółowy opis oraz informacje skąd pochodzi, na jakiej wysokości była uprawiana, kiedy została wypalona oraz jakich nut smakowych można spodziewać się w filiżance. Dodatkowo każda kawa posiada informację na temat punktacji, jaką otrzymała podczas kontroli jakości. Wysokiej jakości kawa posiada punktację od 80 do 100 punktów w skali Specialty Coffee Association. Oznacza to, że każda filiżanka kawy specialty to wyjątkowe doznanie smakowe, które przenosi nas w świat kawowych uniesień.

Dlaczego wybrać kawę świeżo paloną?

Świeżo palona kawa to klucz do odkrycia pełni smaków i aromatów, jakie oferuje kawa specialty. Palenie kawy to skomplikowany proces nad którym czuwa prawdziwy pasjonat, tzw. Roaster. Podczas tego procesu surowe, zielone ziarna kawowe przekształcają się w aromatyczną i delikatną kawę, którą kochamy. Kupując kawę w sklepie, często nie mamy pewności, kiedy została ona faktycznie wypalona. Może to oznaczać, że kawa leżała na półce przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, tracąc swoje walory smakowe. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać kawę, która została palona niedawno, najlepiej na zamówienie, tak jak dzieje się to w palarni kawy.

Palarnia kawy gwarantuje, że każde zamówienie jest palone na bieżąco, tuż przed wysyłką do klienta. Dzięki temu masz pewność, że kawa, którą otrzymasz, zachowała pełnię swoich smaków i aromatów.

Własna kawiarnia w domu – kawa od mistrzów

Jeśli szukasz najlepszej kawy do swojego domowego zacisza, takiej samej, jaka jest serwowana w najlepszych kawiarniach, palarnia kawy to doskonały wybór. Z bogatym doświadczeniem w paleniu kawy oraz pasją do poszukiwania najwyższej jakości ziaren, palarnie zdobyły uznanie wśród miłośników kawy specialty. Palarnie oferują szeroki wybór kaw specialty z różnych regionów świata, każda z nich wyróżnia się niepowtarzalnym smakiem i aromatem. Oferują możliwość zakupu ziaren do samodzielnego parzenia, dzięki czemu możesz cieszyć się świeżą kawą w swoim domu, jak w prawdziwej kawiarni, a wystarczy do tego frenchpress, kawiarka lub ekspres do kawy.