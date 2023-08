Morawiecki zdradził tajemnicę poliszynela. „Dlaczego to robimy?”

REKLAMA

Nie można oddać Polski w łapy liberałów, którzy patrzyli na naszych seniorów jak na grupę społeczną gdzieś na marginesie; seniorzy to nasi kochani współobywatele, którzy rozbudowywali Polskę i mieli naprawdę trudne życie w czasach III RP – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podpisał we wtorek w Solcu nad Wisłą (woj. mazowieckie ) rozporządzenia w sprawie wysokości i terminu wypłat czternastych emerytur.

W późniejszej transmisji live na Facebooku premier podkreślił, że rząd zdecydował się „bardzo mocno podnieść” emerytury ze względu na wysoką inflację i to, że seniorzy najbardziej ucierpieli z tego powodu. – „Czternastka” będzie wynosiła w tym roku około 2650 zł brutto. To jest, proszę zwrócić uwagę, o ponad 1000 zł więcej niż te planowane wcześniej 1588 zł – zauważył.

– Dlaczego to robimy? Ja uważam, że nie można oddać Polski w ręce, w łapy liberałów, którzy patrzyli na naszych seniorów jak na grupę społeczną gdzieś tam na marginesie – powiedział premier.

Jak mówił, podczas spotkań pytał seniorów o wcześniejsze waloryzacje emerytur. – Jedna pani powiedziała, że nawet na piwo dla męża nie starczyło, bo waloryzacja była poniżej 2 zł. Inne panie opowiadały, że te waloryzacje były po prostu głodowe, że ciężko było związać koniec z końcem, nie było „trzynastek”, „czternastek”.

Według premiera, „jak ktoś ma dobra pracę w dużym mieście, to może sobie na to machnąć ręką”. – Ale gwarantuję wam, przejedźcie się po Polsce, porozmawiajcie z naszymi dziadkami, ojcami, w różnych miejscach w Polsce, by powiedzieli wam, jak tam życie naprawdę wygląda – dodał.

– To są nasi kochani współobywatele, seniorzy, którzy budowali Polskę po II wojnie światowej, potem w czasach PRL ją rozbudowywali, a wreszcie mieli naprawdę trudne życie w czasach III RP. To są ci, którzy często tracili na skutek wyprzedaży zakładów pracy, polskich przedsiębiorstw przez liberałów i poprzednie rządy – wskazywał.

Premierowi podczas transmisji live towarzyszyła sołtys Rzeczniowa (Mazowieckie) Henryka Kiepas, która razem z grupą kilkunastu seniorów przyjechała na spotkanie z szefem rządu do Solca nad Wisłą.

Kiepas podkreślała m.in., że wsparcie rządu dla seniorów jest obecnie bardzo duże. – Polityka obecna jest taka, że jest wsparcie dla rodziny i dla osób starszych. Wszystkie programy, o których słyszymy, prowadzą do tego, by ludziom starszym żyło się lepiej – powiedziała. Wskazywała również, że dla seniorów ogromnym wsparciem są trzynaste i czternaste emerytury.

Pierwsze podpisane przez premiera we wtorek rozporządzenie dotyczy terminu wypłat czternastych emerytury, a drugie – ich wysokości w 2023 r.

W informacji zamieszczonej w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych rządu wskazano, że 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu, a ich wysokość wyniesie 2650 zł brutto.

Czternastkę w pełnej wysokości otrzymają emeryci, których świadczenie wynosi do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada – złotówka za złotówkę, czyli czternasta emerytura będzie proporcjonalnie pomniejszana.

Świadczenie zostanie wypłacone w tych samych terminach co renty i emerytury. Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba będzie składać żadnych wniosków.

O tym, że czternasta emerytura w 2023 r. wyniesie 2200 zł netto poinformował w niedzielę podczas wojewódzkich dożynek w Paradyżu wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.