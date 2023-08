Nagrywał z Kayah i Krawczykiem. Znany muzyk ukarany za prorosyjskie poglądy

REKLAMA

Serbsko-chorwacki muzyk miał już problemy w Polsce z zaproszeniem na festiwal w 2015 roku, po zagraniu koncertu na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Teraz 73-letni artysta został zmuszony do odwołania zaplanowanego na niedzielę koncertu w byłej republice sowieckiej, czyli Mołdawii.

Bregović został w ten sposób ukarany za swoje promoskiewskie sympatie, z których nie rezygnuje. Goranowi Bregovicowi odmówiono w niedzielę wjazdu do Mołdawii. 73-letni gwiazdor „otwarcie popierał aneksję Krymu”, a także wykazywał spore „zrozumienie” dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

„Z przykrością informujemy, że Goran Bregović i jego zespół nie będą mogli dziś wieczorem wystąpić z przyczyn niezależnych od organizatorów lub artystów” – poinformowali organizatorzy koncertu z miasta Gustar, godzinę drogi od stolicy Kiszyniowa. Potwierdził to i muzyk, który napisał, że nie pozwolono mu „wjechać do Republiki Mołdowy, chociaż już wylądował na lotnisku”.

Goran Bregović powiedział, że jest „bardzo rozczarowany” i dodał, że nie otrzymał „oficjalnego wyjaśnienia”. „Jeżdżę z moimi muzykami w trasy koncertowe po całej Europie i nigdy nie napotkałem żadnych trudności” – uzupełnił. Na Gustar Music Festival wystąpiła za to ukraińska grupa „Kalush Orchestra”, zwycięzca Eurowizji z 2022 roku.

W komunikacie prasowym straż graniczna wyjaśniła, że ​​„w ciągu ostatnich 24 godzin odmówiono wjazdu do kraju 29 cudzoziemcom”. Jednym z nich był też Goran Bregović. Dodano, że organizatorzy byli wcześniej poinformowani o zakazie wjazdu dla muzyka, który wprowadzono w w 2022 r. w ramach „środków bezpieczeństwa” podjętych we współpracy ze służbami wywiadu i partnerami międzynarodowymi.

Kompozytor urodził się w Sarajewie w 1950 roku z matki Serbki i ojca Chorwata. Goran Bregović był gwiazdą rocka już w byłej Jugosławii na przełomie lat 70. i 80., kiedy to grał w zespole „Bijelo Dugme” („Biały Guzik”). Następnie gitarzysta podjął karierę kompozytora, podpisując muzykę m.in. do kilku filmów Emira Kusturicy. W Polsce nagrał płyty z Kayah i Krzysztofem Krawczykiem. Był też autorem muzyki do polskiego filmu „Operacja Samum”.