Zamordował właścicielkę sklepu z flagą LGBT. 27-latek zginął w strzelaninie z policją [VIDEO]

Kalifornijska policja zidentyfikowała mężczyznę, który w ubiegłym tygodniu zastrzelił właścicielkę sklepu Laurę Carleton, ponieważ wywiesiła przed nim tęczową flagę – poinformował we wtorek portal telewizji „ABC”. Okazał się nim 27-letni mieszkaniec Cedar Glen, tego samego miasteczka, w którym zamordowana miała swój sklep.

Do zabójstwa doszło w piątek. Policja twierdzi, że sprawca najpierw obrzucił ofiarę „homofobicznymi obelgami”, a następnie zerwał z jej sklepu flagę. Carleton zaprotestowała; wówczas sprawca zastrzelił ją i uciekł. Kiedy kilka kilometrów od miejsca zbrodni odnaleźli go policjanci, zaczął do nich strzelać. Zginął w wymianie ognia – powiadomił lokalny szeryf. Żaden z policjantów nie został ranny.

66-letnia Carleton była mężatką z wieloletnim stażem i matką dziewięciorga dzieci. Była znana ze wsparcia udzielanego lokalnej społeczności LGBTQRTV.

Podejrzany o zabójstwo został zidentyfikowany jako 27-letni Travis Ikeguchi. Na swoim kanale X (dawniej Twitter) zamieszał treści wymierzone w społeczność LGBTQWERTY – twierdzą lokalne media. „Musimy przestać iść na kompromis z dyktaturą LGBT i nie pozwolić im na przejęcie kontroli nad naszym życiem” – pisał. 27-latek miał także publikować filmy o treści niezgodnej z prawem.

Z relacji mediów wynika też, że dzień przed zdarzeniem rodzina zgłosiła zaginięcie mężczyzny. Według śledczych, broń mężczyzny nie była zarejestrowana.