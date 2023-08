Zapłacą uchodźcom z Ukrainy, by wrócili do ojczyzny

REKLAMA

Czechy przygotowują dla uchodźców z Ukrainy program powrotu do ojczyzny. Zapłacą im, jeśli spełnią odpowiednie warunki.

Wraz z rozpoczęciem rosyjskiej agresji, miliony Ukraińców opuściło swój kraj. Najwięcej osób zatrzymało się w Polsce, ale część uchodźców jako kraj docelowy wybrało Czechy. Według tamtejszego MSW, w Czechach przebywa nieco ponad 300 tys. obywateli Ukrainy.



Aktualnie Republika Czeska przygotuje specjalny program dobrowolnego powrotu uchodźców na Ukrainę, który obejmuje w szczególności udzielenie pomocy i zwrot części kosztów podróży.

Zasady refundacji podróży zostaną zawarte w szóstej nowelizacji ustawy, nazywanej potocznie jako „lex Ukraina”. W niej znajdą się także zapisy zapewniające przedłużenie tymczasowej ochrony uchodźcom do końca marca 2025 roku.

„Chociaż sytuacja na Ukrainie jest w dużej mierze niezadowalająca, należy zaoferować pomoc tym, którzy są zainteresowani powrotem” – stwierdzili inicjatorzy nowelizacji ustawy. W dokumentach towarzyszących argumentom za projektem ustawy wskazują jednocześnie, że rozwój wydarzeń nie wskazuje jeszcze, że wojna wkrótce się skończy, ale w niektórych regionach kraju jest stosunkowo bezpiecznie.

Szacuje się, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji do Czech przybyło ponad pół miliona uchodźców z Ukrainy. Obecnie status tymczasowej ochrony ma 345 tys. obywateli Ukrainy.

Według sondażu PAQ Research, przeprowadzonego wśród uchodźców w czerwcu br., 52 proc. Ukraińców pozostanie w Czechach. Przede wszystkim ci, którym udało się nauczyć języka i znaleźć odpowiednią pracę, chcą osiedlić się w nowym miejscu. Do ojczyzny chce wrócić jedynie co czwarty Ukrainiec. Odsetek ten systematycznie spada – jeszcze rok temu co trzeci uchodźca miał nadzieję na powrót do ojczyzny.