Atak siekierą na stacji benzynowej

Napastnik siekierą zaatakował mieszkańca Tarczyna na stacji benzynowej. Sprawca oraz jego wspólnik zostali zatrzymani przez policjantów z tarczyńskiego komisariatu. Podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące.

Policjanci z komisariatu w Tarczynie zauważyli na jednej ze stacji benzynowych mężczyznę leżącego na ziemi i obok niego dwie osoby, jedna z nich trzymała siekierę – przekazała rzeczniczka Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie st. asp. Magdalena Gąsowska.

Funkcjonariusze natychmiast zareagowali. – Nie tylko udzielili pomocy poszkodowanemu, ale też zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 32 i 40 lat – podała.

Jak się okazało obydwaj zatrzymani byli nietrzeźwi. Pierwszy z nich miał ponad 2 promile, drugi blisko promil.

– 32-latek znajdując się w takim stanie wsiadł do swojego samochodu marki toyota i przyjechał na stację benzynową, a chwilę później zaatakował 44-letniego mieszkańca Tarczyna – zaznaczyła.

Poinformowała, że po zatrzymaniu mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Grójcu, gdzie usłyszał dwa zarzuty: spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

Zaledwie dzień później zatrzymany drugi sprawca. „Mundurowi z Tarczyna ustalili, że on również brał udział w tym zdarzeniu. 47-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – podała policjantka.

Ten podejrzany również trafił do aresztu na 3 miesiące. Wyszło też na jaw, że jest on poszukiwany na podstawie listu gończego do odbycia kary roku pozbawienia wolności.

Za zarzucane czyny 32-latkowi grozi do 5 lat więzienia, natomiast 47-latkowi do 10 lat.