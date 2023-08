Bosak przyznaje, że „ta wypowiedź to był błąd”. „Natychmiast jest to w kampanii wyborczej przekształcane”

REKLAMA

Konfederacja nie przedłuży władzy PiS-u w Polsce i nie pomoże Tuskowi wrócić do władzy. Tusk, Kaczyński na emeryturę polityczną – powiedział w środę w Radiu Plus jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

Bosak pytany był w Radiu Plus o swoją wypowiedź w Rzeszowie, gdzie w niedzielę powiedział, że „jeśli Konfederacja wejdzie do rządu, to się nie sprzeda za stanowiska, będzie realizować swój program”.

Na pytanie, jak Konfederacja zamierza wprowadzić zmiany bez obejmowania stanowisk, wyjaśnił, że „ta wypowiedź to był błąd, natychmiast wykorzystany przez przeciwników, polegający na tym, że kiedy próbuje się coś wytłumaczyć natychmiast jest to w kampanii wyborczej przekształcane”.

Bosak zapewnił, że „Konfederacja nie zamierza wejść do rządu”. – Zamierzamy odsunąć PiS od władzy, bo uważamy, że to jest zdemoralizowana partia, która rządzi bardzo źle – powiedział.

Poinformował, że „Konfederacja nie przedłuży władzy PiS-u w Polsce i nie pomoże Tuskowi wrócić do władzy”. – Tusk, Kaczyński na emeryturę polityczną – zaapelował.

– My nie przyłożymy ręki ani do przedłużenia patologicznych układów PiS-owskich, ani do reprodukowania układów Tuska. Będziemy czekać, aż będzie możliwe coś innego, chcemy zmienić reguły gry na scenie politycznej i zrobimy to – tłumaczył.