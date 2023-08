Jaki płaszcz męski na zimę, a jaki na jesień? Oto co warto wiedzieć!

Polski klimat ostatnimi laty nie rozpieszcza – nieprzewidywalne zmiany pogodowe sprawiają, że często mamy dylemat w kwestii odpowiedniego ubioru. Podstawą męskiej garderoby na zimniejsze pory roku jest płaszcz. Jaki płaszcz męski wybrać na jesień, a jaki na zimę? Dowiedz się, jak zadać szyku ponadczasową elegancją, a przy tym – nie zmarznąć.

Stylowe zakończenie lata – modne płaszcze męskie na jesień

Gdy kończy się lato, chętnie sięgamy po cieńsze nakrycia wierzchnie, takie jak swetry czy grube marynarki lub sportowe kurtki. Panowie chętnie noszą również krótkie płaszczyki, stylowe parki lub narzutki, a także bardzo długie płaszcze męskie – trencze, które idealnie komponują się z bardziej szykownym stylem w cieplejsze dni. Innym eleganckim płaszczem jesiennym na późniejszą jesień jest dyplomatka. W jesiennej modzie męskiej niezmiennie dominują neutralne kolory kojarzące się z tą porą roku – brązy, beże, pomarańcze, szarości. Odzienie na jesień zazwyczaj nie jest ocieplane, jednak szyte jest z przyjemnych, ciepłych dzianin lub tkanin takich jak poliester czy kaszmir. Często płaszcze jesienne posiadają także podszewkę i wysoki kołnierz chroniący przed chłodnym wiatrem. Mogą być wykonane również ze skóry, która pasuje do bardziej odważnych, wieczornych stylizacji. Przy wybieraniu jesiennego płaszcza warto wziąć pod uwagę odporność tkaniny na wodę – o tej porze roku nietrudno o deszcze. Modne płaszcze męskie mogą posiadać również stylowe klapy na ramionach i funkcjonalne kieszenie.

Płaszcze męskie zimowe, czyli jak nie dać się mrozowi

Przy wyborze płaszcza męskiego zimowego lub przeznaczonego na późną jesień należy wziąć pod uwagę nie tylko modny wygląd i elegancję, ale też ciepły materiał odporny na niesprzyjające warunki ​ pogodowe. Polecamy szukać płaszcza uszytego z wełny, tweedu lub ocieplanego np. puchem. Wiele ciekawych opcji modnych płaszczy męskich oferuje m.in. sklep Denley. Poniżej omówimy kilka fasonów męskich płaszczy zimowych:

Ulster

Najbardziej klasycznym męskim płaszczem zimowym jest ulster. Ten ponadczasowy fason to długi, ciężki płaszcz uszyty z tweedu, który zapewni ciepło w każdych warunkach pogodowych. Omawiany płaszcz męski ma duży kołnierz, wywijane mankiety i szeroki tylny pas. Tradycyjny wzór to krata, pepita lub jodełka, jednak obecnie można spotkać ten fason także w jednolitych kolorach.

Bosmanka

Kolejnym wzorem płaszcza męskiego idealnego na zimę jest bosmanka – płaszcz marynarski. Jest to płaszcz krótszy niż ulster, lecz bardziej praktyczny i zapewniający swobodę ruchów. Wykonany z wełny będzie idealny na mrozy i niesprzyjającą aurę. Duży, szturmowy kołnierz ochroni twarz przed mroźnym wiatrem i zamiecią. Ten typ zimowej garderoby łączy w sobie elegancję płaszcza i wygodę kurtki.

Budrysówka

Ciekawą opcją męskiego płaszcza jest też budrysówka – odzienie o luźnym, wygodnym kroju, posiadające kaptur i zapięcie w postaci charakterystycznych kołków. Jest to płaszcz bardzo komfortowy, lecz przeznaczony na raczej mniej formalne okazje.

Płaszcz puchowy

Najwygodniejszą opcją na zimę jest płaszcz puchowy lub parka. Wykonane z wodoodpornego materiału i ocieplone nakrycie zapewnia nie tylko odporność na deszcz i śnieg, ale też na mróz. Najlepiej szukać płaszczy ocieplanych puchem. Ta opcja to bardziej casualowa i najmniej szykowna wersja płaszczy męskich.

Modne płaszcze męskie to zarówno fasony sięgające aż za kolano, jak i krótkie płaszczyki. Dominujące kolory płaszczy męskich zimowych to brąz, czerń, beż, szarości oraz krata. Wybierając płaszcz zimowy, dobrze jest sięgnąć po model z podszewką lub ociepleniem. Najlepszy komfort cieplny zapewni domieszka wełny. Ciepłe płaszcze męskie ​pasujące do odważnych stylizacji mogą być także wykonane ze sztucznego futra.