Moskwa potwierdza śmierć Prigożyna [VIDEO]

Rosyjska agencja potwierdza, że „prywatny samolot rozbił się w obwodzie twerskim, zginęło 10 osób, a wśród pasażerów był Prigożin”. Agencja zamieszcza nawet zdjęcie wykonane z momentu katastrofy przez „naocznego świadka”.

RIA Nowosti cytuje Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych, które podało, że rozbił się prywatny odrzutowiec Embraer Legacy z dziesięcioma osobami na pokładzie, a katastrofa miała miejsce w obwodzie twerskim.

Dodano, że „na pokładzie było dziesięć osób, w tym trzy osoby załogi”, a „według wstępnych informacji wszyscy na pokładzie zginęli”. Podano, że był to lot Moskwy do Petersburga, a do upadku samolotu doszło w pobliżu wsi Kuzenkino, gdzie trwają prace zespołu ratowniczego.

Z kolei rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała, że ​​rozpoczęła dochodzenie w sprawie katastrofy. Agencja także podała, że na liście pasażerów widnieje nazwisko i imię szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna.

Pierwsze wnioski wydają się oczywiste. Putin nie odpuścił Prigożynowi jego „marszu na Moskwę”?

Spadający samolot Prigożyna:

Clearer footage of Prigozhin’s Legacy 600 that went down in Tver Oblast pic.twitter.com/I98B3G4qBo — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2023