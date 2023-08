Niemcy „zatroskane o planetę”. Obywatele będą płacić drewnianymi kartami

REKLAMA

To nie żart. Niemcy wprowadzają drewniane karty płatnicze. Według oficjalnej wersji, jest to odpowiedź na potrzeby zatroskanych o planetę klientów. Prawdopodobne jest jednak również, że to pokłosie środowiskowych wymogów ratingu ESG.

„Rewolucję” w procesie produkcji kart płatniczych wprowadziły Volksbank i Raiffeisenbank. Nie będą już plastikowe – ale w 90 procentach drewniane. Według niemieckiej prasy, to odpowiedź na żądania klientów.

Oprócz 90 proc. drewna w skład nowych kart wchodzi także 10 proc. papieru i biodegradowalnego kleju. Niestety, myliłby się ten, kto by sądził, że ów wynalazek będzie w pełni „ekologiczny”.

Poza tym, że karty muszą posiadać chip, pasek magnetyczny i logo, do ich produkcji przeprowadzona musi być wycinka drzew. Wszystko po to, by zaspokoić potrzeby „ekologicznych” klientów.

W „trosce o planetę” wymienionych zostanie około 27 mln kart Girocards oraz 5 mln kart kredytowych. Są one w obiegu w bankach spółdzielczych.