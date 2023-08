Zdjęła biustonosz w pośpiechu. Tak uniknęła mandatu

REKLAMA

Na północy Włoch kobieta uniknęła grzywny za brak smyczy dla psa obwiązując na jego szyi swój własny biustonosz, który zdjęła w pośpiechu – to niecodzienne zdarzenie opisał lokalny dziennik „Il Gazzettino”.

W malowniczej miejscowości Tramonti di Sopra koło Pordenone w regionie Friuli- Wenecja Julijska funkcjonariusze lokalnej straży miejskiej zobaczyli zmierzające nad strumień dwie turystki z małym psem bez smyczy, co w tamtejszym parku krajobrazowym jest zabronione.

REKLAMA

Właścicielka psa zaczęła szukać smyczy w torbie. Gdy jej nie znalazła, usłyszała od strażników, że ma dwa wyjścia: wrócić po smycz na parking, gdzie zostawiła samochód, albo zapłacić grzywnę.

Pochodząca z Wenecji kobieta znalazła trzecie rozwiązanie: zdjęła biustonosz i przywiązała go do obroży psa jako zastępczą smycz. Krok ten, jak relacjonuje gazeta, wprawił dwóch strażników w całkowite osłupienie. Kiedy pierwszy szok minął, sprawdzili oni, czy stanik może pełnić funkcje smyczy i czy wytrzyma, gdy pies będzie go ciągnął. Biustonosz spełnił swoje zadanie.