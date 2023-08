Policja siłą ewakuowała „skłot” LGBT z budynku należącego do diecezji katolickiej [VIDEO]

REKLAMA

Squat został założony dwa lata temu w budynku należącym do diecezji Koscioła katolickiego. Miał wsparcie komunistycznego merostwa Montreuil i oficjalnie służył literce „Q” ze skrótu LGBTQ, czyli tzw. queer.

Squat, zwany „la Baudrière”, był okupowany nielegalnie przez kilkudziesięciu aktywistów LGBT. Stowarzyszenie diecezjalne upomniało się o swoją własność, argumentując, że zamierza dokonać tu inwestycji. 21 sierpnia nakazano nielegalnym mieszkańcom opuszczenie lokalu.

Aktywiści LGBT nie tylko odmówili opuszczenia tego miejsca, ale zabarykadowali budynek. Policja weszła przez dach i musiała siłą ewakuować dzikich lokatorów. Zatrzymano na krótko 44 mieszkańców. 22 sierpnia prefektura Seine-Saint-Denis wydała dekret, w którym tłumaczy się, że ewakuacja nastąpiła w celu „wykonaniu orzeczenia sądu z dnia 18 sierpnia 2022 r.”.

Aktywiści LGBTQ nie uznali wyroku sądu, a dodatkowo wzywali swoich zwolenników do mobilizacji na portalach społecznościowych, aby „masowo przeciwstawić się operacji prowadzonej przez policję”. Rzeczywiście pod budynek przybyła też grupa „kibiców” LGBT. Wnoszono hasła o tym, że „policjanci to gwałciciele i mordercy!”.

„La Baudrière” przedstawiano jako „anarcho-feministyczny squat transpede”, otwarty na „społeczności queer”. Mieszkali tam także anarchiści, aktywiści polityczni oraz „osoby w trakcie zmiany płci”, które korzystały z tego miejsca, aby „wstrzykiwać sobie testosteron”.

W ciągu ostatnich dwóch lat nielegalnej okupacji budynku sąsiedzi wielokrotnie składali skargi na to, co dzieje się w otoczeniu i dzielnicy. Właściciele budynku skierowali sprawę do sądu i wskazywali, że nielegalne zajmowanie tego miejsca wstrzymuje inwestycję. Z kolei komunistyczny ratusz Montreuil stanął po stronie „tęczowych” lewaków.

Montreuil : Des soutiens au squat de la Baudrière expulsé ce matin demandent la libération des gardés à vue obligeant les gendarmes mobiles a protéger le commissariat pic.twitter.com/GAFBuGrDEE — Réalité Actuelle (@ReaActuelle) August 22, 2023