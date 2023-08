Ukraińcy świętują w Lublinie. Kuriozalne słowa: „Kiedy jesteśmy razem, to zawsze zwyciężamy”

REKLAMA

Mieszkający w Lublinie Ukraińcy wraz z Polakami uczcili w czwartek 32. rocznicę proklamowania niepodległości swojego państwa. W przemówieniach nie zabrakło słów związanych z nadzieją na szybkie zakończenie wojny.

– Polska była pierwszym państwem, które uznało niepodległą Ukrainę i była też pierwszym państwem, które przyszło jej na pomoc na początku inwazji Rosji na Ukrainę – mówił w czwartek przed lubelskim ratuszem konsul generalny Ukrainy w Lublinie Oleh Kuts podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy.

REKLAMA

– Nie tylko przyjęli i nie tylko otworzyli serca, domy, ale dali nam wszelkie możliwości, żeby tutaj razem przybliżać nasze zwycięstwo. Jak pokazała historia, kiedy jesteśmy razem, to zawsze zwyciężamy. Zwyciężamy przeciwko rosyjskiemu agresorowi. I zrobimy to teraz (…), a potem razem z wami pojedziemy do Ukrainy świętować i budować nową, lepszą Ukrainę – twierdził Oleh Kuts, zwracając się do zebranych.

Od mszy św. rozpoczęły się w czwartek lubelskie obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. Następnie uczestnicy wydarzenia złożyli wieńce przy pomniku żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej. Podczas oficjalnych uroczystości przed ratuszem nastąpiło podniesienie flag i odegranie hymnów narodowych Ukrainy i Polski oraz hymnu Unii Europejskiej.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wyraził nadzieję, że kolejne święto niepodległości Ukrainy będzie obchodzone w innych okolicznościach, bez trwającej wojny. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na budowanie trwałego partnerstwa i braterstwa nie tylko Polski i Ukrainy, ale i między wszystkimi państwami Europy Środkowo-Wschodniej. – Pozwoli to obronić się przed zapędami imperialnymi Rosji. Tylko w jedności siła, która jest w stanie powstrzymać tego bestialskiego agresora – zaznaczył wojewoda.

Po wspólnej modlitwie za Ukrainę w kościele św. Jozafata uczestnicy obchodów zgromadzili się na Placu Litewskim, gdzie rozpoczęto kampanię polsko-ukraińskiego braterstwa, która potrwa do Dnia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowano m.in. utworzenie łańcucha jedności, prezentację wideo z pozdrowieniami od znanych ukraińskich i polskich gwiazd z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy, przedstawienie spotu „Dziękuję Ci, Polsko!”. Otwarto również wystawę charytatywną pn. „Dusha moja – Ukraina” zorganizowaną przez ukraińską młodzież i studentów Wydziału Artystycznego UMCS.

Dzień Niepodległości Ukrainy to ukraińskie święto państwowe obchodzone 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991. W tym roku obchodzona jest 32. rocznica wyjścia tego kraju ze składu Związku Sowieckiego.