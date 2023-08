Zaplanowała zabójstwo męża, którego dokonał jej kochanek. Sąd wydał wyrok

REKLAMA

Sąd Okręgowy w Gdańsku skazał na 25 lat więzienia sprawców zabójstwa 36-letniego mężczyzny, do którego doszło w październiku 2021 roku w Malborku. Według śledczych zbrodnię zaplanowała 33-letnia żona zamordowanego a zabójstwa dokonał jej 36-letni kochanek. Wyrok jest nieprawomocny.

O wyroku, który zapadł w Sądzie Okręgowym w Gdańsku poinformowała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.



Sąd uznał oskarżonego „winnym przestępstwa zabójstwa, natomiast oskarżoną przestępstwa zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Wobec obojga oskarżonych orzekł kary 25 lat pozbawienia wolności. Wobec oskarżonego orzekł zadośćuczynienie w kwocie 100 tysięcy złotych na rzecz małoletniego syna pokrzywdzonego” – podała.

Do zabójstwa 36-letniego mężczyzny doszło pod koniec października 2021 r. Pokrzywdzony wraz z żoną przebywał u swoich znajomych w Malborku. „Po godz. 18 kobieta poleciła mu aby wyszedł na chwilę z mieszkania w celu zabrania rzeczy z zaparkowanego w pobliżu auta. Do wracającego do budynku pokrzywdzonego podszedł zamaskowany mężczyzna. Z bardzo dużą siłą zadał mu kilkanaście ciosów nożem, w tym w klatkę piersiową. Następnie zbiegł” – przekazała prok. Wawryniuk.

Wyjaśniła, że pokrzywdzony zmarł w następstwie krwotoku wewnętrznego i zewnętrznego.

„Prowadzone w tej sprawie czynności dowodowe doprowadziły do wytypowania, a następnie zatrzymania w połowie grudnia 2021 roku dwóch osób – żony pokrzywdzonego oraz pozostającego z nią w bliskich relacjach mężczyzny” – podała prokurator.

Zaznaczyła, że śledczy ustalili, że zbrodnia została zaplanowana, przy czym osobą, która ją zainicjowała była żona pokrzywdzonego. „W ocenie prokuratora oboje działali z niskich pobudek, zasługujących na szczególne potępienie. Kobieta kierowała się chęcią uzyskania majątku, który odziedziczyłaby po śmierci męża. Obawiała się jego utraty, bowiem mężczyzna rozważał rozwód” – wyjaśniła prokurator Wawryniuk.

Zdaniem śledczych 36-letni kochanek kobiety, chciał się jej przypodobać „odwagą” oraz utrzymać z nią bliskie relacje.

Obojgu prokurator zarzucił dokonanie wspólnie i w porozumieniu, w zamiarze bezpośrednim zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sąd Okręgowy w Gdańsku z opisu czynu zarzuconego oskarżonemu wyeliminował działanie ze szczególnym okrucieństwem oraz w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a z czynu zarzuconego oskarżonej działanie ze szczególnym okrucieństwem.

Nieprawomocny wyrok zapadł 21 sierpnia br.