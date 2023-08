Nagła śmierć amerykańskiego supergwiazdora. Miał 36 lat

REKLAMA

Zawodowy zapaśnik Windham Rotunda, lepiej znany fanom WWE jako Bray Wyatt, zmarł nagle w wieku 36 lat.

Wyatt, trzykrotny mistrz WWE – największej organizacji amerykańskiego wrestlingu – podpisał nowy kontrakt z tą bardzo znaną federacją w zeszłym roku. Niespodziewanie zniknął z gal WWE pod koniec lutego. Podobno z powodu kontuzji.

Ojciec Windhama, Mike Rotunda, walczył wcześniej w WWE jako Irwin R. Schyster (IRS). Młodszy brat Windhama, Taylor Michael Rotunda, również bił się w WWE – jako Bo Dallas. Także dziadek zmarłego sportowca, oraz jego wujkowie, związani byli z bardzo popularnym w USA wrestlingiem, który na całym świecie kojarzy się z reżyserowanymi walkami i niezwykle efektownymi, gimnastyczno-akrobatycznymi popisami uczestniczących w nim zawodników.

Wszyscy znawcy są zgodni: Rotunda stworzył nową jakość, jeśli chodzi o wymyślanie osobowości oraz budowanie historii wrestlera.

Windham trafił do WWE w 2009 roku jako Husky Harris, by później przyjąć pseudonim Bray Wyatt. Wykreowana przez niego postać kultowego przywódcy rodziny Wyattów poruszyła wyobraźnię fanów na całym świecie i uczyniła go jedną z najpopularniejszych supergwiazd WWE.

Wyatt zasłynął z walk z innymi legendarnymi supergwiazdami Randym Ortonem oraz Johnem Ceną, tracąc tytuł mistrza WWE na rzecz Ortona podczas gali WrestleMania 33 i pokonując Cenę w jedynym w swoim rodzaju meczu „Firefly Fun House” na WrestleManii 36, do której doszło w trakcie mniemanej pandemii COVID 19.

Windham Rotunda zmarł niecałe trzy lata od czasu niespodziewanej śmierci w wieku 41 lat swojego najlepszego przyjaciela Jonathana Hubera, także zawodowego zapaśnika.

Przyczyny śmierci Bray’a Wyatta vel Windhama Rotundy nie zostały oficjalnie ujawnione.

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.

WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

— WWE (@WWE) August 24, 2023