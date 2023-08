Sommer: Konfederacja złapała zadyszkę, ale nawet 20 proc. jest możliwe. Co zrobić, aby to osiągnąć?

REKLAMA

Przywrócić falę

Nie ma wątpliwości, że na 6 tygodni przed wyborami, na samym starcie właściwej kampanii wyborczej, Konfederacja złapała zadyszkę i fala entuzjazmu generującego poparcie zamiast nadal się unosić, zaczęła opadać. Kilkukrotnie na łamach „NCz!” pisałem, że jestem przekonany, że nasze prawicowe ugrupowanie mogło osiągnąć nawet 20 proc. i ciągle sądzę, że jest to potencjalnie możliwe.

Aby to jednak osiągnąć Konfederacja powinna skończyć z normalizacją, rzucić do debat polityków wagi ciężkiej i przystąpić do ostrej, konfrontacyjnej walki. Ja oczywiście wiem, że z walki można wyjść z siniakami, nie zmienia to jednak faktu, że jeśli sami się poddamy naszym przeciwnikom, to walkę tę przegramy na pewno.

Gdy oglądałem jednego z polityków Konfederacji, zajmującego dobrą pozycję na listach w Warszawie, który na idiotyczne pytania pochodzącego z dobrej ubeckiej rodziny red. Morozowskiego z TVN, zaczął żałośnie kwilić o przeżywanych wzruszeniach na żydowskim cmentarzu w Lesku, przyznam, że spadły mi kapcie. Bo przecież po to powstała Konfederacja, byśmy takich tekstów już więcej słuchać nie musieli. Ja na miejscu tego polityka powiedziałbym, że jest zupełnie oczywiste, że wszystkim wrogom Polski trzeba po prostu powiedzieć nie, bez względu na to czy są Rosjanami, Żydami czy Niemcami. A bycie Żydem nikogo na krytykę nie immunizuje. I zapytałbym red. Morozowskiego, czy przypadkiem jego pytania nie wynikają z antypolskiego rasizmu i żydowskiego supremacjonizmu.

Często się zdarza, że politykom, którzy sprawdzają się jako wsparcie, wydaje się, że mogą być liderami. Gdy tych liderów zabraknie, ci dobrzy wspierający twardych zawodników, gubią się jak dzieci. A najgorzej jest, gdy na pierwszą linię frontu wysyła się zupełnie przypadkowe osoby.

Czas więc na bezkompromisowe przypomnienie konkurencji, że hasło Konfederacji to „wolność, własność, sprawiedliwość” a to w polskich warunkach oznacza całkowitą zmianę systemu i nie po to ludzie głosują na tę partię, żeby słuchać mowy-trawy i ugrzecznionych formułek. Nowy lider, Sławomir Mentzen musi to zrozumieć, wziąć i ten bagaż na plecy i poprowadzić ugrupowanie do sukcesu. Bo to przecież i tak będzie dopiero początek.

A teraz – wszystkie ręce na pokład. Fala troszkę opadła i entuzjazm przygasł. Trzeba więc pilnie falę znów napędzić a entuzjazm rozniecić, by płonął jeszcze mocniej niż wcześniej.

A teraz – wszystkie ręce na pokład. Fala troszkę opadła i entuzjazm przygasł. Trzeba więc pilnie falę znów napędzić a entuzjazm rozniecić, by płonął jeszcze mocniej niż wcześniej.

