Kontrowersje wokół startu Giertycha. Działacze PO zaskoczeni; Polska 2050 krzyczy, że była pierwsza

Działacze świętokrzyskiej PO z zaskoczeniem przyjęli informację, że do Sejmu z ostatniego miejsca na ich liście wystartuje Roman Giertych. Podkreślają, że decyzja nie była z nimi konsultowana. Michał Kobosko z Polski 2050 komentuje, że to Hołownia jako pierwszy zgłosił Giertycha – do tzw. paktu senackiego. Wówczas PO była przeciwko.