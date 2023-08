Napis „żydowski złodziej” wywołał oburzenie. Prawda okazała się niewygodna. Winien Żyd [FOTO]

Do zdarzenia doszło w Levallois-Perret, ekskluzywnej dzielnicy pod Paryżem. Witryna restauracji została pomazana. Sprejem napisano m.in. „Żyd” czy „żydowski złodziej”.

Policja poinformowała, że zatrzymała podejrzanego. W jego identyfikacji miał pomóc miejski monitoring. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin od razu ogłosił w mediach społecznościowych, że jest zszokowany „nieznośnymi” antysemickimi napisami i pogratulował policji „już zatrzymania domniemanego sprawcy”.

Sprawa była ochoczo komentowana przez polityków, media i wszelakich tzw. liderów opinii Oburzenia nie było końca.

Ce n'est pas en Iran, ni en Arabie Saoudite mais en France, à #Levallois. La haine du juif, l'#antisemitisme décomplexé, un peu comme celui de #Medine, ou il peut faire une quenelle, faire un jeu de mot douteux et on ne trouve rien à redire. Honte et dégoût pic.twitter.com/ISnOhalZMu

— Kerima (@kkerima) August 19, 2023