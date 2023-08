Do kwietnia była szefową okręgu partii Ziobry. Teraz ma być kandydatką Konfederacji do Senatu

REKLAMA

Monika Fajer, do niedawna szefowa częstochowskiego okręgu wyborczego Suwerennej Polski, ma startować jako kandydatka Konfederacji w wyborach do Senatu. – Ta pani rzeczywiście zbiera podpisy pod swoją kandydaturą z list Konfederacji do Senatu – komentuje Witold Tumanowicz, szef sztabu Konfederacji.

Monika Fajer w poprzednich wyborach startowała z list Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu, w tych ma być natomiast kandydatką Konfederacji w wyborach do Senatu. Jej konkurentami będą prawdopodobnie Krzysztof Smela z PSL-u oraz Ryszard Majer z PiS-u.

W partii Zbigniewa Ziobry Fajer działała od 2014 roku, a po sześciu latach została szefową okręgu nr 28, który obejmuje Częstochowę oraz sąsiednie powiaty. Tę funkcję pełniła do kwietnia tego roku, kiedy to władze Suwerennej Polski zdecydowały o rozwiązaniu zarządu okręgu.