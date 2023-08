Gwałtowne starcia z udziałem migrantów. Tak ubogacany jest Cypr [VIDEO]

REKLAMA

Cypryjska policja aresztowała w poniedziałek wieczorem 21 osób po gwałtownych starciach z udziałem migrantów i lokalnych mieszkańców we wsi Chloraka na zachodzie Cypru. Wśród zatrzymanych są zarówno migranci, jak i miejscowi.

Rozruchy w Chlorace zaczęły się w niedzielę, gdy doszło do protestu migrantów przeciwko przemocy – relacjonuje Reuters. Równolegle grupa ok. 300 osób manifestowała przeciwko nielegalnej imigracji. Część zamaskowanych uczestników oddzieliła się od głównej grupy i zaczęła niszczyć mienie i samochody należące do nie-Cypryjczyków.

REKLAMA

W poniedziałek wieczorem napięcie wzrosło, policja oddzieliła grupy migrantów i Greków cypryjskich, używając gazu łzawiącego i armatek wodnych. Jeden funkcjonariusz został lekko ranny.