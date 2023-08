Papież „wychwalał imperialistyczną logikę”? Watykan wyjaśnia

REKLAMA

Watykan oświadczył we wtorek, że w słowach skierowanych niedawno do młodych rosyjskich katolików papież Franciszek nie zachęcał ich do „wychwalania imperialistycznej logiki”. Komunikat w tej sprawie wydał dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni w związku z krytyką, z jaką słowa papieża przyjęto na Ukrainie.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy rzecznik Watykanu w pisemnym oświadczeniu przekazał: „W improwizowanych słowach pozdrowień do młodych rosyjskich katolików kilka dni temu, jak jasno wynika to z kontekstu, w jakim je wypowiedział, papież zamierzał zachęcić młodych ludzi do zachowania i promowania tego, co jest pozytywne w wielkim rosyjskim dziedzictwie kulturowym i duchowym, a na pewno nie do wychwalania imperialistycznej logiki i osobistości rządzących, cytowanych, by wskazać niektóre historyczne okresy odniesienia”.

Protest strony ukraińskiej wywołały słowa, jakie Franciszek skierował w piątek na zakończenie telemostu z Petersburgiem do około 400 młodych rosyjskich katolików.