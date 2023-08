Pozwoliła umrzeć dziecku z pragnienia. Aktywistka Państwa Islamskiego skazana

REKLAMA

Niemiecka aktywistka Państwa Islamskiego (IS), która pozwoliła umrzeć z pragnienia pięcioletniej dziewczynce – jazydzkiej niewolnicy – spędzi 14 lat w więzieniu, orzekł we wtorek sąd w Monachium, o którego wyroku poinformowała agencja AP.

Sprawa toczyła się przed sądem apelacyjnym: kobieta, znana jako Jennifer W., została już w w 2021 skazana na dziesięć lat więzienia, jednak obie strony wniosły o apelację.

Skazana, pochodząca z Dolnej Saksonii, obecnie 30 letnia, wyjechała w 2014 roku na tereny kontrolowane przez IS – ekstremistyczną, międzynarodową organizację sunnicką dążącą do utworzenia kalifatu. Zamężna z irakijskim członkiem IS przystąpiła do kobiecej policji obyczajowej. Uzbrojona w AK-47 patrolowała ulice i parki Mosulu i Faludży, dbając o to, by ludność przestrzegała reguł nakazanego przez IS zachowania i ubioru – informował w czasie pierwszego procesu portal Times of Israel.