Przełom w sprawie zaginionej Polki. Szczątki zamordowanej kobiety znaleziono w domu jej męża

Po blisko siedmiu latach wyjaśniła się sprawa Doroty G., która zaginęła bez śladu ze swego domu w Suesterseel (Nadrenia Północna-Westfalia) w 2016 roku. Jej mąż Manfred G. szybko stał się celem podejrzeń, ale dotąd brakowało dowodów. Tydzień temu w domu G. znaleziono szczątki ludzkie, a we wtorek śledczy oficjalnie potwierdzili, że należą one do Doroty G., zamordowanej najprawdopodobniej przez męża – informuje portal RTL/ntv.

– Dorota G. nie żyje – potwierdzili prokuratorzy Wilhelm Muckel i Katja Schlenkermann-Pitts oraz szef wydziału zabójstw Michael Fritsch-Hoermann.

Od 18 października 2016 roku, dnia zaginięcia Doroty G., nie natrafiono na żaden jej ślad. 29-latka ostatni raz widziana była w swoim domu w Suesterseel. Śledczy od początku podejrzewali Manfreda G., brakowało jednak dowodów.