Rekordowy deficyt budżetu! Konfederacja o polityce rządu PiS [VIDEO]

Konfederacja na konferencji prasowej w Sejmie skrytykowała najnowszy projekt budżetu na przyszły rok zaprezentowany przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego.

Przypomnijmy, że zgodnie z komunikatem CIR, dochody budżetu w 2024 r. wyniosą 683,6 mld zł, a wydatki aż 848 mld zł.

Michał Wawer, skarbnik Konfederacji w swoim wystąpieniu wskazał na poważne wątpliwości dotyczące projektu budżetu przedstawionego przez premiera. Wyszedł on naprzeciw tym wątpliwościom, kwestionując założenia ekonomiczne i prognozy rządowego projektu.

Przewidziana przez rząd 6% inflacja na rok 2024 budzi zastrzeżenia, biorąc pod uwagę, że niektóre źródła wskazują na potencjalnie wyższy wzrost cen – Polski Instytut Ekonomiczny przewiduje inflację na poziomie 8%. Również prognozowany wzrost PKB o 3% jest kontrowersyjny wobec krytyki ze strony ekspertów i kolejnej prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, która przewiduje wzrost PKB na poziomie 2,2%.

Podczas konferencji pojawiała się krytyka dotycząca uwzględnienia w budżecie wpływów z Krajowego Planu Odbudowy. Zdaniem Konfederacji oznacza to, że PiS albo upadnie na kolana przed Unią Europejską i zrealizuje wszystkie jej żądania, albo liczy na cud. Brakuje przekonujących przesłanek, że pieniądze rzeczywiście zostaną spożytkowane zgodnie z planem. Wszystko to wprowadza obawy, czy projekt budżetu jest w pełni rzetelnym dokumentem, a nie jedynie spekulacyjnym założeniem.

Podczas konferencji podkreślono również znaczenie transparentności i odpowiedzialności rządowej polityki finansowej. Krytyka skierowana w stronę rządu koncentrowała się na braku wiarygodnych planów oszczędności oraz na poziomie deficytu budżetowego, który osiąga rekordowe 165 miliardów złotych! To stawia pod znakiem zapytania zdolność rządu do właściwego zarządzania finansami publicznymi.

Centrum Informacyjne Rządu podaje, że w 2024 roku, dochody budżetu wyniosą 683,6 mld zł, a wydatki 848 mld zł. Dziura jak w… wiadomo w czym. Czyli rząd najpierw zabierze nam 680 mld złotych, a brakujące 170 mld na 800+, babciowe, szwagrowe, sołtysowe, dekoder+, talon na balon… — Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) August 25, 2023

Roman Łazarski, pełnomocnik Komitetu Konfederacji, podkreślił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko nie potrafi odpowiednio zarządzać budżetem, ale również kreuje fałszywy obraz poprzez manipulacje informacjami o planowanych dochodach i wydatkach. Ostrzegł przed dalszym zadłużaniem kraju i przekazywaniem kolejnych kosztów na przyszłe pokolenia. Marian Banaś – prezes NIK w ostatnim wywiadzie wykazał, że realne zadłużenie Polski może być znacznie większe.

Jan Krysiak wskazał na absurdalność sytuacji, w której rząd przedstawia wyższe wpływy do budżetu jako pozytywną informację, mimo że ostatecznie są to pieniądze z kieszeni obywateli. Krytykował również politykę socjalistyczną i zadłużanie państwa, co w jego opinii może prowadzić do drastycznego obciążenia przyszłych pokoleń.

Obecny projekt budżetu i podejście rządu do zarządzania finansami publicznymi pozostawia wiele do życzenia. Konfederacja apeluje żeby obywatele podjęli działanie w wyborach, aby przyczynić się do zmiany politycznej rzeczywistości kraju.