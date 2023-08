W oparach laickiego absurdu. Figura św. Michała zostanie przesunięta o 13 metrów

REKLAMA

Stowarzyszenie zajmujące się ochroną rozdziału Kościoła od państwa wniosło do sądu skargę w sprawie figury św. Michała, znajdującej się na należącym do państwa placu przed kościołem w Sables-d’Olonne na zachodzie Francji. Ostatecznie statua zostanie przesunięta o 13 metrów na skrawek placu należący do parafii – podaje we wtorek „Le Figaro”.

Skargę w sprawie obecności figury na należącym do państwa placu przed kościołem św. Michała wniesiono jeszcze w 2019 roku, odnosząc się do prawa z 1905 roku dotyczącego rozdziału Kościoła od państwa. W kwietniu bieżącego roku Rada Stanu zażądała od władz miejskich Sables-d’Olonne usunięcia figury.

REKLAMA

W poniedziałek proboszcz parafii św. Michała i mer Sables-d’Olonne wspólnie zapowiedzieli przemieszczenie figury na prywatny teren. Statua zostanie przesunięta o zaledwie 13 metrów, pozostanie na tym samym placu, ale na skrawku należącym do parafii, a nie do państwa.