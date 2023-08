Atak dronów na rosyjskie miasta. Uszkodzone samoloty transportowe [VIDEO]

W okolicy lotniska w Pskowie (600 km od granicy z Ukrainą), które jest wykorzystywane jednocześnie przez lotnictwo cywilne i wojskowe, doszło do serii eksplozji i wybuchł pożar. Na licznych nagraniach widać i słychać wystrzały obrony przeciwlotniczej. W mieście nie ogłoszono jednak alarmu.

BBC pisze, powołując się na rosyjskie media, że na lotnisku uszkodzono co najmniej cztery samoloty transportowe Ił-76. Według miejscowych źródeł dwa samoloty stanęły w płomieniach.

Miejscowe kanały na Telegramie opublikowały nagrania z dźwiękami wybuchów i strzelaniny oraz pożaru. Lokalny portal Pskowska Gubernia napisał, że mogła się zapalić baza paliwowa, która znajduje się w okolicy.

BBC pisze, że według niektórych informacji są to tereny stacjonowania 2. brygady sił specjalnych Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU), która uczestniczyła w napaści na Ukrainę. Pskowskie władze nie potwierdziły na razie tej informacji.

Gubernator obwodu briańskiego podał, że nad Briańskiem zestrzelono trzy drony i nikt nie został poszkodowany.

Rosyjski kanał MASH na Telegramie informuje, że jeden z zestrzelonych dronów spadł na fabrykę Kremnij EL, która figuruje w spisie największych rosyjskich przedsiębiorstw mikroelektronicznych. Kanał Baza powiadomił, że szczątki drona doprowadziły do wybuchu pożaru w fabryce, ale został on już ugaszony.

Rosyjskie władze informowały też o strąceniu dronów nad obwodami orłowskim, kałuskim i riazańskim.

Władze Sewastopola powiadomiły zaś o odparciu ataku dronów z morza w okolicach zatoki sewastopolskiej.

💥 Russia: Military airfield in Pskov, *north* of Belarus, over 400 miles away from Ukraine under attack right now. pic.twitter.com/KTPIF1xNLi

— Igor Sushko (@igorsushko) August 29, 2023