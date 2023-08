Flaga Ukrainy ściągnięta. Co dalej? Braun OSTRO: Upominamy się o to, żeby… [VIDEO]

REKLAMA

Po zdjęciu w Sejmie flagi ukraińskiej, Konfederacja Korony Polskiej domaga się, by także polska polityka wróciła na właściwe tory. – Sprzeciwiamy się układaniu naszych rodaków ukrytym podatkiem na wojnę na Ukrainie – powiedział na konferencji prasowej poseł Grzegorz Braun.

Przypomnijmy, że w marcu 2022 roku na eksponowanym miejscu w polskim Sejmie zawisła flaga Ukrainy. Ściągnięta została dopiero w połowie sierpnia br., co wielu wiąże z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Grzegorz Braun życzył wszystkim, by na ściągnięciu ukraińskiej flagi się nie skończyło, lecz by był to pierwszy krok do zmiany polityki państwa polskiego.